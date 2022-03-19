اليوم 10:16
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الاقتصادي
«المركزي الروسي» يتجه لشراء سندات سيادية بالروبل
تداول سندات «أو إف زد» بأسلوب المزاد المنفصل (أرشيفية)
20 مارس 2022 01:27

موسكو (د ب أ) 

ذكرت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، في بيان، أن المصرف سوف يبدأ شراء سندات حكومية مقومة بالروبل، وتعرف باسم «أو إف زد» يوم الاثنين وسوف يبيعها بالكامل بعد استقرار السوق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. 
وقال البنك المركزي في بيان إن تداول سندات «أو إف زد» الذي سوف يجرى في موسكو، وبالأسلوب الذي يطلق عليه مزاد منفصل ثم من الواحدة مساء إلى الخامسة مساء بأسلوب المزاد المعتاد.
ولن يكون البيع المكشوف مسموحاً.
وقالت نابولينا، الجمعة، إنه من المنتظر أن يشتري البنك المركزي الروسي كميات من سندات «أو إف زد» التي تعتبر ضرورية لضمان الاستقرار المالي.
وتحدثت نابولينا بعدما أبقى البنك المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير عقب زيادة طارئة.
وقالت محافظة البنك المركزي إنه من المهم عدم فرض ضوابط أسعار إدارية. ومن المتوقع أن يقدم البنك توقعات اقتصادية جديدة في أبريل.

البنك المركزي الروسي
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تفتتح مركز "فحص المركبات الخفيفة" في الباهية
الإمارات
شرطة أبوظبي تفتتح مركز "فحص المركبات الخفيفة" في الباهية
اليوم 10:06
تياجو يكشف خطة «اللعب حتى الأربعين»!
الرياضي
تياجو يكشف خطة «اللعب حتى الأربعين»!
اليوم 10:00
خليفة بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيسة اليونان بذكرى استقلال بلادها
اليوم 09:54
بيدري يحدد «فريق أحلامه»
الرياضي
بيدري يحدد «فريق أحلامه»
اليوم 09:45
خليفة بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة
اليوم 09:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©