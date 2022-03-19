ارتفاع أسعار الطاقة يسرع من التضخم التركي

إسطنبول (رويترز)

قال وزير المالية التركي نور الدين النبطي اليوم السبت: إن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية يسرع التضخم في بلاده لكنها ستواصل العمل على خفضه.وبلغ التضخم في تركيا 54 في المئة في فبراير، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع صوب 70 في المئة في الأشهر المقبلة بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية ووجه ضربة شديدة لليرة.

وفي حديثه في منتجع أنطاليا الجنوبي، قال النبطي إن خطة تدعمها الحكومة لحماية قيمة الودائع بالليرة من الانخفاض ساعدت في التخلص من «الهجمات» على سعر صرف الليرة.

وأضاف أن تركيا لم تعد واقعة بين سندان أسعار الفائدة ومطرقة سعر صرف الليرة بسبب الخطة الاقتصادية الجديدة التي أقرها الرئيس رجب طيب أردوغان.