«شلمبرجر» تعتزم تعليق الاستثمارات الجديدة في روسيا

سيدني (د ب أ)

ذكرت شركة شلمبرجر العالمية العاملة في خدمات حقول النفط، أنها سوف تعلق الاستثمار الجديد ونقل التكنولوجيا لعملياتها الروسية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال الرئيس التنفيذي أوليفيه لوبوش، في بيان: «نحن نقيم مسارنا المقبل وقررنا التعليق الفوري للاستثمار الجديد، ونقل التكنولوجيا لعملياتنا في روسيا».

وقال: «سوف نواصل مراقبة هذا الوضع الديناميكي بفاعلية، وسوف نفي بأي نشاط قائم في ظل الامتثال الكامل للقوانين الدولية المطبقة والعقوبات».

كانت شركة شلمبرجر قالت في وقت سابق، إنها سوف تتكبد خسائر في الأرباح جراء الآثار المجمعة للهجوم الروسي على أوكرانيا وسلسلة التوريد العالمية المضطربة، التي تتسبب في تباطؤ شحنات الإنتاج لأكبر مقاول حقول النفط في العالم.

وبحسب البيانات، تشكل روسيا نحو 5% من إجمالي عائدات الشركة.