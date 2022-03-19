«النقد العربي» ينظم اجتماعاً رفيعاً لمؤسسات التمويل الإقليمية

بوظبي (الاتحاد)

نظم صندوق النقد العربي أمس اجتماعاً استثنائياً للحوار عالي المستوى بين مؤسسات مجموعة ترتيبات التمويل الإقليمية وصندوق النقد الدولي، بمشاركة رؤساء وكبار المسؤولين في المؤسسات المالية الدولية والإقليمية الأعضاء، التي تضم إضافة لصندوق النقد العربي كل من: الصندوق الاحتياطي لدول أمريكا اللاتينية، ومكتب البحوث الاقتصادية الكلية، وآلية الاستقرار الأوروبي، والصندوق الأوروبي الآسيوي للاستقرار والتنمية، والترتيبات الاحتياطية لمجموعة «بريكس»، والمفوضية الأوروبية، كما يشارك في اجتماع المجموعة صندوق النقد الدولي.

وتحدث في الاجتماع إضافةً إلى رؤساء وفود المؤسسات ومدير عام صندوق النقد الدولي، رئيسي فريق عمل مجموعة العشرين حول التعاون بين المؤسسات المالية الدولية من وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، ووزارة الاقتصاد والمالية الكورية. كذلك سيتحدث في الاجتماع، نائب محافظ سلطة النقد في سنغافورة بالنيابة عن شبكة تخضير النظام المالي.ويأتي الاجتماع استمراراً للحوار الدوري الذي تقوم به هذه المؤسسات لمناقشة السياسات المتعلقة بتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، مع التركيز على دور شبكة ترتيبات التمويل الإقليمية والتعاون فيما بينها، وتفاعلها مع صندوق النقد الدولي حول القضايا ذات الأولوية في إطار مجموعة العشرين.

وناقش الاجتماع الخطوات المتخذة لإعادة البناء بشكل أفضل بعد أزمة جائحة كورونا لدعم التعافي المستدام، إضافةً إلى المبادرات المقترحة والدروس المستفادة من شبكة ترتيبات التمويل الإقليمية وصندوق النقد الدولي، لتعزيز دورهم كفاعلين أساسيين في ظل الأوضاع والتحديات الراهنة.

كما تطرق النقاش إلى موضوع تعزيز مرونة النظام المالي العالمي في مواجهة المخاطر الناجمة عن تغيرات المناخ، وإعادة هيكلة أطر التمويل لدعم الانتقال نحو اقتصاد مستدام والنهوض بالمسؤوليات الاجتماعية للقطاع المالي.في هذه المناسبة، أعرب معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي عن سعادته باستضافة الاجتماع في أبوظبي وأهمية تواصل الحوار بين مؤسسات ترتيبات التمويل الإقليمية وصندوق النقد الدولي، منوهاً بالدور المهم لمؤسسات المجموعة في تحقيق التعافي من جائحة كورونا وبضرورة العمل على تحديد الأولويات المطلوبة للإصلاحات والسياسات الاقتصادية والمالية. كما أشار معاليه إلى أهمية وضع وتنفيذ التدابير والإجراءات المناسبة للحد من تداعيات تغير المناخ على الاستقرار المالي، متطلعاً لتواصل الحوار حول القضايا والمواضيع ذات الأولوية مع مختلف الأطراف.