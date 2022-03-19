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الاقتصادي
«جازبروم»: استمرار تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا
«جازبروم»: استمرار تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا
19 مارس 2022 14:38

موسكو (د ب أ)

أعلنت شركة جازبروم الروسية الحكومية للطاقة، اليوم السبت، استمرار تدفق الغاز بكميات كبيرة عبر أوكرانيا إلى أوروبا رغم الأعمال القتالية في الجمهورية السوفيتية السابقة.
وقال المتحدث باسم جازبروم، سيرجي كوبريانوف، إن الكمية التي سيتم ضخها اليوم عبر نظام الأنابيب في الدولة المجاورة تبلغ، وفقاً لطلبات العملاء الأوروبيين، 6. 106 مليون متر مكعب.
يذكر أن الحد الأقصى الذي يمكن ضخه عبر هذا النظام وفقاً للتعاقدات يبلغ 109 ملايين متر مكعب يومياً.
وتحصل أوكرانيا على رسوم مهمة مقابل عبور الغاز من خلال أراضيها إلى أوروبا.
وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية، فإنه لا يجري حالياً ضخ الغاز عبر خط «يامال-أوروبا» الذي ينقل الغاز من روسيا عبر بيلاروس وبولندا إلى ألمانيا.
وأضافت «إنترفاكس» أنه بدلاً من ذلك سيتم تحويل الغاز من منشآت التخزين الأوروبية من ألمانيا إلى بولندا، الأمر الذي يؤدي إلى أسعار الطاقة المرتفعة حالياً.

الغاز الروسي
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