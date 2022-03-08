«اينوك» ترفع عدد محطات الخدمة إلى 186 محطة

دبي (الاتحاد)

تحرز مجموعة اينوك، تقدماً ملموساً في خططها لزيادة عدد محطات الخدمة التابعة لها من 162 محطة تعمل بالكامل بنهاية عام 2021 إلى 186 محطة في عام 2022.

وكانت المجموعة افتتحت 15 محطة خدمة جديدة خلال عام 2021، منها محطة الخدمة المستقبلية في موقع إكسبو 2020 دبي وعدة محطات جديدة في إمارة الفجيرة وسوق التنين 2.

ووصل عدد محطات الخدمة التي افتتحها اينوك منذ الإعلان عن خطتها التوسعية في عام 2016 إلى 55 محطة.وفي هذا السياق، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «تواصل اينوك استثماراتها المتميزة بهدف تعزيز وتطوير البنية التحتية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتلبية الطلب المتزايد على منتجات الطاقة من عملائنا، تماشياً مع الخطط طويلة الأمد لحكومتنا الرشيدة في الارتقاء بجودة حياة مواطني الدولة وسكانها. وتأتي إضافة 24 محطة خدمة جديدة إلى شبكتنا الحالية في عام 2022 تأكيداً على التزامنا بتسخير طاقاتنا لخدمة المجتمع».ومن المقرر افتتاح محطتين جديدتين في دبي الجنوب والمنطقة الحرة بمطار دبي خلال الربع الأول 2022، إضافة إلى افتتاح عدد إضافي من محطات الخدمة في ورسان، ومدينة دبي العالمية، ووادي العمردي، ووادي الصفا.