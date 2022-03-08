10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الاقتصادي
«اينوك» ترفع عدد محطات الخدمة إلى 186 محطة
«اينوك» ترفع عدد محطات الخدمة إلى 186 محطة
9 مارس 2022 01:05

دبي (الاتحاد)

تحرز مجموعة اينوك، تقدماً ملموساً في خططها لزيادة عدد محطات الخدمة التابعة لها من 162 محطة تعمل بالكامل بنهاية عام 2021 إلى 186 محطة في عام 2022.
وكانت المجموعة افتتحت 15 محطة خدمة جديدة خلال عام 2021، منها محطة الخدمة المستقبلية في موقع إكسبو 2020 دبي وعدة محطات جديدة في إمارة الفجيرة وسوق التنين 2. 
ووصل عدد محطات الخدمة التي افتتحها اينوك منذ الإعلان عن خطتها التوسعية في عام 2016 إلى 55 محطة.وفي هذا السياق، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «تواصل اينوك استثماراتها المتميزة بهدف تعزيز وتطوير البنية التحتية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتلبية الطلب المتزايد على منتجات الطاقة من عملائنا، تماشياً مع الخطط طويلة الأمد لحكومتنا الرشيدة في الارتقاء بجودة حياة مواطني الدولة وسكانها. وتأتي إضافة 24 محطة خدمة جديدة إلى شبكتنا الحالية في عام 2022 تأكيداً على التزامنا بتسخير طاقاتنا لخدمة المجتمع».ومن المقرر افتتاح محطتين جديدتين في دبي الجنوب والمنطقة الحرة بمطار دبي خلال الربع الأول 2022، إضافة إلى افتتاح عدد إضافي من محطات الخدمة في ورسان، ومدينة دبي العالمية، ووادي العمردي، ووادي الصفا.

دبي
اينوك
الإمارات
مجموعة اينوك
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©