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الاقتصادي
ويز إير أبوظبي تطلق رحلات جديدة في الصيف
ويز إير أبوظبي تطلق رحلات جديدة في الصيف
9 مارس 2022 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت ويز إير أبوظبي، عن إطلاق رحلات جوية موسمية جديدة نحو سانتوريني في اليونان وصلالة العُمانية، بما يوفّر لسكان الإمارات باقة متنوعة من فرص السفر والتجارب طوال موسم الصيف. 
واستجابة منها للارتفاع المستمر في الطلب على السفر، تُقدم ويز إير أبوظبي عرضاً ترويجياً مميزاً مع حسم 20% على رحلات محددة من أبوظبي لغاية نهاية سبتمبر، علماً أن العرض يشمل الحجوزات التي تتم يومي 8 و9 مارس الجاري.
وتُتيح هذه الوجهات تجربة سفر مريحة وبأسعار منخفضة لجميع السياح والمقيمين في كُلٍّ من سلطنة عمان واليونان. وتبدأ الرحلات المتوجهة إلى سانتوريني اعتباراً من 3 يونيو المقبل يومي الاثنين والجمعة، بينما تستهل الشركة رحلاتها إلى صلالة بتاريخ 29 أبريل المقبل يومي الاثنين والسبت. 
وقال مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: «نرحّب بتخفيف القيود على حركة السفر العالمية، ونقدّم رحلاتٍ موسمية جديدة تتيح للمسافرين التخطيط لعطلهم الصيفية منذ الآن. كما نقدّم حسماً بقيمة 20% على رحلات وجهاتنا المميزة، مع أسعار مخفضة للغاية تُشجع على السفر والاستكشاف. وتشمل شبكتنا المتنامية العديد من التجارب التاريخية والثقافية المدهشة، مع تقديم تجربة سفر آمنة وموثوقة لجميع عملاء الشركة. ونتطلع لانضمامكم إلينا على متن طائرات الشركة لنتشارك سوية حُبّنا للمغامرة».
وتعتزم ويز إير أبوظبي زيادة سعة رحلاتها إلى تل أبيب في إسرائيل اعتباراً من 17 مارس الجاري، لتُسيّر خمس رحلات أسبوعياً من أبوظبي. وتنطلق الرحلات يومي الثلاثاء والأحد لتُتيح خيارات سفر مريحة بأفضل الأسعار المخفضة التي تُناسب جميع عشاق السفر في المنطقة.

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