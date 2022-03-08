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الاقتصادي
204 مليارات درهم قيمة أغلى 50 علامة تجارية في الإمارات 2022
اقوى 10 علامات تجارية في الإمارات لعام 2022
9 مارس 2022 01:05

مصطفى عبد العظيم (دبي)

بلغت القيمة الإجمالية لأغلى وأقوى 50 علامة تجارية في دولة الإمارات لعام 2022 نحو 204 مليارات درهم (55.5 مليار دولار) وفقاً لتقديرات مؤسسة براند فاينانس المتخصصة في تقييم العلامات التجارية الرائدة حول العالم.
ووفقاً للتقرير السنوي لـ«براند فاينانس» لأغلى وأقوى 50 علامة تجارية في دولة الإمارات (UAE50) حافظت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» على موقعها، باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بعد أن ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 19% لتصل إلى47 مليار درهم (12.8 مليار دولار)، واحتفظت كذلك بتصنيفها كأقوى علامة تجارية للنفط والغاز في الشرق الأوسط مع مؤشر قوة العلامة التجارية 79.1 من 100.وصنف التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه علامة «اتصالات» التي تحمل الآن الهوية التجارية الجديدة (e&) في المرتبة الثانية بين العلامات التجارية الأكثر قيمة في الإمارات بنحو 37 مليار درهم وفي المرتبة الأولى في تصنيف العلامات الأقوى إماراتياً وشرق أوسطياً والأقوى عالمياً في قطاع الاتصالات.
كما حلت «طيران الإمارات» الثالثة في قائمة أغلى العلامات التجارية في الإمارات، والسادسة على صعيد منطقة الشرق الأوسط بقيمة للعلامة تبلغ 18.3 مليار درهم، فيما حلت في المرتبة الثالثة كذلك بين أقوى العلامات التجارية بالدولة لعام 2022.
وجاءت العلامة التجارية لبنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة الرابعة إماراتياً والعاشرة شرق أوسطياً بين العلامات الأعلى قيمة بنحو 13.2 مليار درهم، وجاءت في المرتبة الرابعة كذلك بين العلامات الأقوى على مستوى الإمارات لهذا العام، تلتها العلامة التجارية لبنك أبوظبي الأول التي جاءت في المرتبة الخامسة بين أغلى العلامة التجارية بالدولة بنحو 12.1 مليار درهم.
وحلت العلامة التجارية لبنك أبوظبي التجاري في المرتبة السادسة بين أغلى العلامات التجارية في الدولة بقيمة بلغت 8.4 مليار درهم  تلتها العلامة التجارية لشركة إعمار بقيمة 7.7 مليار درهم  ثم العلامة التجارية لشركة دو التي جاءت في المرتبة الثامنة بقيمة 7.3 مليار درهم، ثم بنك دبي الإسلامي في المرتبة التاسعة بقيمة 6.6 مليار درهم  تلته العلامة التجارية لـ «دي بي ورلد» التي جاءت في المرتبة العاشرة بقيمة 5.5 مليار درهم.
ووفقاً للتقرير، بلغت القيمة الإجمالية للعلامات التجارية العشر الأغلى في دولة الإمارات لعام 2022 نحو  163.3 مليار درهم (44.5 مليار دولار)، وهو ما يشكل أكثر من 80% من القيمة الإجمالية لأغلى 50 علامة تجارية في الدولة.

  • أغلى 10 علامات تجارية في الإمارات لعام 2022 (من المصدر)
    أغلى 10 علامات تجارية في الإمارات لعام 2022 (من المصدر)

الأسرع  نمواً 
وصنف التقرير العلامة التجارية لسوق دبي المالي الأسرع نمواً في الإمارات من ناحية القيمة، بعد أن ارتفعت قيمة العلامة بنسبة 105% لتصل إلى 86 مليون دولار، فيما تصدرت العلامة التجارية لشركة الدار العلامات الأسرع نمواً في مؤشر قوة العلامة التجارية بقطاع العقارات بالدولة، فيما ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 20% لتصل إلى 535 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى التحسن القوي في أداء العلامات التجارية لهيئة كهرباء ومياه دبي و«إعمار العقارية» و«المشرق» في تصنيف هذا العام، حيث نمت قيمة العلامات الثلاث بأكثر من 30%، بصدارة علامة بنك المشرق التي ارتفعت بنسبة 54.2% لتصل إلى 747 مليون دولار، تلتها علامة هيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 53.3% لتصل إلى 806 ملايين دولار، ثم «إعمار العقارية» بنمو قدره 33% لتصل إلى 2.1 مليار دولار، ثم المشرق بنمو قدره 

العلامات الجديدة
وأشار التقرير إلى أن العلامات التجارية الجديدة ضمن قائمة الـ 50 الأغلى والأقوى في الدولة، أظهرت مؤشرات نمو واعدة، لافتاً إلى قائمة أعلى ثلاث علامات تجارية جديدة بالإمارات شملت كلاً من موانئ أبوظبي والتي بلغت قيمة علامتها التجارية نحو 440 مليون دولار،  و«الإمارات العالمية للألمنيوم» التي حلت في المرتبة الـ 25 بقيمة بلغت 322 مليون دولار، والتي تتمتع بأعلى قوة للعلامة التجارية في المنطقة بين العلامات التجارية للتعدين والمعادن، فيما جاءت العلامة التجارية» ماجد الفطيم» ثالث أعلى مشارك جديد في التصنيف بقيمة 258 مليون دولار.

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