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الاقتصادي
لجنة بـ«الوطني» تناقش مشروع قانون «الوكالات التجارية»
لجنة بـ«الوطني» تناقش مشروع قانون «الوكالات التجارية»
9 مارس 2022 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، بحضور ممثلي اتحاد غرف الصناعة والتجارة بالدولة. 
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة راشد ليتيم، وسعيد راشد العابدي، ومروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. 
وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع الذي حضره حميد محمد علي بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، مشروع القانون واستمعت إلى ملاحظات وآراء ممثلي اتحاد غرف الصناعة والتجارة، حول مواد المشروع الذي يتكون من 27 مادة.

الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
الوكالات التجارية
قانون الوكالات التجارية
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