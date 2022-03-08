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الاقتصادي
رئيس «أرامكو»: الصراع الروسي الأوكراني يفاقم أزمة الطاقة
أمين الناصر
8 مارس 2022 20:26

هيوستون (الولايات المتحدة) (رويترز) - قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو إن «الوضع المأساوي في أوكرانيا» يتسبب في تفاقم أزمة الطاقة العالمية، وفقا لتصريحات معدة سلفا أُلقيت في مؤتمر للطاقة اليوم الثلاثاء.
وفي حديثه أمام مؤتمر سيراويك للطاقة في هيوستون بالولايات المتحدة، كرر الناصر ما ذكره رؤساء تنفيذيون آخرون في شركات للطاقة من أن الأزمة تكشف الإشارات المتباينة التي يرسلها صانعو السياسات إلى صناعة النفط والغاز وسط تحول الطاقة.
وقال وفقا للتصريحات «مع تثبيط استثمارات النفط والغاز، تتلقى صناعتنا مطالب بزيادة الإنتاج».
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية الفائضة المتاحة لتخفيف نقص المعروض النفطي محدودة، مقدرا أن هناك نحو مليوني برميل، أو اثنين في المئة من الطلب العالمي، مما وصفه بأنه «طاقة فائضة فعلية». 

أمين الناصر
شركة أرامكو السعودية
روسيا وأوكرانيا
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