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الاقتصادي
البلاديوم يحوم قرب مستوى قياسي والذهب يصعد
البلاديوم يحوم قرب مستوى قياسي والذهب يصعد
8 مارس 2022 20:14

لندن (رويترز) - استقر البلاديوم دون أعلى مستوى له على الإطلاق في تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء مع تفاقم المخاوف من شح المعروض بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بينما ظل الذهب فوق المستوى النفسي 2000 دولار وحقق مزيدا من المكاسب.
وانخفض البلاديوم في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2990.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14.06 بتوقيت جرينتش.
وارتفع المعدن 60 بالمئة تقريبا حتى الآن هذا العام بعدما سجل ارتفاعا قياسيا عند 3440.76 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الاثنين.
ومن ناحية أخرى، ارتفع الذهب حوالي 0.9 بالمئة إلى 2016.30 دولار للأوقية بعدما صعد إلى 2020.80 دولار للأوقية في وقت سابق من اليوم، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2020.
وارتفع البلاتين 2.4 بالمئة إلى 1149.37 دولار.
وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.2 بالمئة لتبلغ 2020.60 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 26.23 دولار للأوقية. 

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