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الاقتصادي
«الروابي» تؤسس منشأة بـ650 مليون درهم في «كيزاد»
منشأة تابعة لـ «الروابي»
8 مارس 2022 19:36

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت كيزاد العاملة تحت مظلة قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، عن توقيع اتفاقية تأجير مع شركة الروابي، لتأسيس منشأة لمنتجات الألبان في أبوظبي بتكلفة 650 مليون درهم، وتهدف إلى تلبية الطلب الاستهلاكي المتنامي على هذا النوع من المواد الغذائية، وتعزيز قدرات شركة الروابي على التصدير إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وقال بيان على الموقع الإلكتروني للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي إن الاتفاقية تنص على قيام الروابي بتطوير المنشأة على مساحة كيلومترين مربعين في المرحلة الأولى، وتخصيص مساحة إضافية تمتد على ثلاثة كيلومترات مربعة للتوسع المستقبلي، حيث ستضم المزرعة 10,000 رأس بقر. وتشمل المرافق المزمع بناؤها في إطار مشروع شركة الروابي في كيزاد، حظائر مخصصة لحلب الأبقار ومصنعاً للألبان، وورشة للمعدات والصيانة، ومصنع أعلاف، وسكناً مخصصاً للموظفين، ومصنعاً لإنتاج الغاز الحيوي، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج الأسمدة يسهم في دعم منظومة القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي بشكل عام، وسيعمل أكثر من 200 موظف من أصحاب الخبرة والكفاءة في شركة الروابي في هذه المنشأة. ومن المقرر أن تطبق الروابي أحدث التقنيات في معالجة النفايات الناتجة عن المشروع، إلى جانب إنتاج الطاقة الخضراء من هذه النفايات، وبالإضافة إلى ذلك سيتم تخصيص جزء كبير من أسقف حظائر الأبقار وغيرها من المباني لتثبيت ألواح الطاقة الشمسية بهدف توليد طاقة كهربائية بمقدار 10 ميجاواط ما يسهم في تخفيض تكلفة التشغيل بشكل كبير ويقلل من انبعاثات الكربون. وستستفيد شركة الروابي من موقعها المجاور لسوق الأغذية الإقليمي–أبوظبي بالتعاون مع "رونجيس"، والذي تم إطلاقه مؤخراً في كيزاد، ليكون واحداً من أكبر المراكز من نوعها في المنطقة لتجارة الجملة للأغذية المتنوعة والخدمات اللوجستية المرتبطة بها. وقال عبد الله الهاملي، رئيس قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة إن الثقة الكبيرة التي وضعتها شركة الروابي في كيزاد تؤكد التزام مجموعة موانئ أبوظبي الثابت بدعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الدعم الذي تقدمه لتوفير منتجات غذائية ومشتقات ألبان عالية الجودة، إلى جانب المساهمة في تطوير القطاع الصناعي في الدولة. وأضاف: "تسهم هذه الاتفاقية في تطوير أعمال المزارع المحلية ودعمها لتتمكن من توفير المزيد من فرص العمل، كما تمثل تطوراً إيجابياً للمستهلكين الإقليميين من خلال تسهيل حصولهم على المنتجات الغذائية الطازجة". من جانبه، قال الدكتور أحمد التجاني، الرئيس التنفيذي لشركة الروابي: "يتيح استثمارنا في منظومة الأغذية في كيزاد خدمة شرائح أوسع من المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وإن الموقع الاستراتيجي وسهولة الوصول إلى الخدمات الخاصة بالمنتجات الغذائية، وجاهزية الأراضي في كيزاد، تساعد جميعها شركة الروابي في تطوير عملياتها على المدى الطويل، وتوسيع حضورها، وزيادة إمكانيات التصدير على امتداد جميع الأسواق". وأضاف: "أصبحت شركة الروابي اليوم في موقع أفضل يتيح لها التخطيط لتوسيع حصتها الحالية في أسواق الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وذلك من خلال الاستفادة من المواقع الاستراتيجي الذي تتمتع به كيزاد ويوفر منصة تجارية ولوجستية متكاملة تسهم في تيسير عمليات التصدير في الدولة والمنطقة. ومن المتوقع أن تبلغ إنتاجية المشروع الجديد في عامه الأول نحو 23 مليون لتر، وأن تتمكن الشركة من توزيع 1000 حاوية من المنتجات سنوياً".

موانئ أبوظبي
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الروابي
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