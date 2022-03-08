مؤشرات بورصة الكويت تواصل الصعود

الكويت (رويترز) - واصلت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الثلاثاء الصعود الذي بدأته الأسبوع الماضي مع ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأغلق مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت مرتفعا 1.13 بالمئة إلى 8707.39 والمؤشر العام للسوق 0.92 في المئة إلى 7934.39 نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق الرئيس 50 بنسبة 0.06 بالمئة إلى 6645.47 نقطة.

وبلغ سعر برميل النفط الكويتي ليوم الإثنين 127.7 دولار.

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 2.2 بالمئة وكيبكو 5.4 بالمئة والبنك الأهلي المتحد البحريني 1.3 بالمئة وبنك بوبيان 6.1 بالمئة وسهم البورصة 2.2 بالمئة.

وانخفض سهم شركة طيران الجزيرة 3.8 بالمئة، بعد أن أعلنت عن «زيادات طفيفة» في أسعار تذاكرها بسبب الصعود الكبير لأسعار النفط.

وبلغت القيمة المتداولة 73 مليون دينار وكمية الأسهم 248.6 مليون سهم.