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الاقتصادي
«جازبروم»: الطلب الأوروبي على الغاز عند حده الأقصى
«جازبروم»: الطلب الأوروبي على الغاز عند حده الأقصى
8 مارس 2022 13:01

موسكو (د ب أ)
 لا يزال الطلب الأوروبي على الغاز المار عبر أوكرانيا مرتفعاً، ليكون اليوم الثلاثاء لحده الأقصى، وفقاً للعقود طويلةالأجل (40 مليار متر مكعب سنوياً، أو 109 ملايين متر مكعب في اليوم).
ووفقا لما نقلته وكالة «إنترفاكس» الروسية، فقد زاد المشترون الأوروبيون من طلباتهم لشراء الغاز الطبيعي من جازبروم في ظل ارتفاع الأسعار، على خلفية العقوبات المفروضة على روسيا. 

ووصل السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي الهولندي «تي تي إف» إلى 2437 دولارا لكل 1000 متر مكعب.
وقال المتحدث باسم جازبروم سيرجي كوبريانوف للصحفيين إن «جازبروم تواصل توريد الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بشكل طبيعي، ووفقاً لطلبات المستهلكين الأوروبيين»، مضيفاً أن الكميات المتوقع ضخها اليوم تقدر بـ
109.5 مليون متر مكعب، وهو نفس مستوى الطلب ليوم أمس.

الغاز الطبيعي
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