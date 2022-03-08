«كهرباء ومياه دبي» و«الاتحاد للماء والكهرباء» ينتهيان من الربط المائي في مصفوت

دبي (الاتحاد)

في إطار جهود المؤسستين لتعزيز استدامة الأمن المائي في الدولة، انتهت هيئة كهرباء ومياه دبي و«الاتحاد للماء والكهرباء» من تنفيذ مشروع الربط المائي الاستراتيجي في منطقة مصفوت، والذي يسمح بتبادل حتى مليوني جالون من مياه الشرب للاستخدام في حالات الطوارئ ولأية أغراض أخرى.

ويأتي هذا المشروع في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان وتهدف إلى التعاون في تطوير وتشغيل وصيانة خطوط ربط المياه الاستراتيجية، والربط بين نظامي المياه في المؤسستين في مواقع محددة، بما يتيح نقل المياه في حالات الطوارئ.وتعقيباً على إنجاز المشروع، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يشكل الأمن المائي أولوية قصوى بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ، وتعالج تحديات الأمن المائي المستقبلية على المدى الطويل. ويأتي مشروع الربط المائي الاستراتيجي بين هيئة كهرباء ومياه دبي و«الاتحاد للماء والكهرباء» ضمن جهودنا المشتركة لضمان الأمن المائي والحفاظ على الموارد المائية، ورفع الكفاءة والسعة التشغيلية لشبكات المياه، لتوفير خدماتنا وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية والتوافرية والجودة، إضافة إلى تأمين مختلف احتياجات الخطط التنموية الطموحة لمواكبة الزيادة في الطلب على المياه في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة.»

وأضاف معالي الطاير: «في دبي، لدينا رؤية شاملة لاستدامة موارد المياه في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي، والتي تركز على تعزيز الموارد المائية وترشيد الاستهلاك واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة وتتضمن تقليل استهلاك المياه بنسبة 30% بحلول عام 2030. ولدى دبي التشريعات والمبادرات والمشاريع اللازمة التي تضمن الأمن المائي».

ونوه معالي الطاير إلى أن القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي كانت 65 مليون جالون من المياه يومياً في عام 1992، واليوم ولمواكبة الزيادة على الطلب والازدهار الذي تشهده الإمارة، ارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة إلى 490 مليون جالون يومياً في الوقت الحالي.

من جهته، قال محمد محمد صالح، مدير عام «الاتحاد للماء والكهرباء»: «نثمن إنجاز وتشغيل الربط الاستراتيجي بين شبكات المياه التابعة للاتحاد للماء والكهرباء وهيئة كهرباء ومياه دبي، الذي يأتي في إطار التوجيهات الرشيدة للقيادة والتي أثمرت استراتيجية مستدامة للأمن المائي ضمن أولويات الأجندة الوطنية للدولة، والتي تهدف إلى تكامل الموارد وتعزيز الاستفادة بالبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها كلتا الجهتين من خلال الربط وتبادل المياه في حالات الطوارئ، الأمر الذي يقلل من مخاطر التشغيل ويؤمن استمرارية الخدمات بأعلى مستويات الجودة لكافة قطاعات المستهلكين، ويأتي الربط مع هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن منظومة متكاملة من شبكات النقل تغطي كافة المناطق التي تشرف عليها الاتحاد بحيث يضمن استدامة إمدادات المياه دون انقطاع، وتسمح حتى بالتبادل التجاري.

وأكد محمد محمد صالح أن الاتحاد للماء والكهرباء قامت مؤخراً بتدشين المرحلة الأولى من محطة التحلية الجديدة في إمارة أم القيوين - سعة 150 مليون جالون يومياً، والتي تضاف إلى السعة الإنتاجية لمحطات التحلية القائمة، بالإضافة إلى إنشاء منظومة متكاملة لخطوط النقل المتطورة والتي تربط كل مناطق شمال الإمارات، فضلاً عن محطات ضخ مياه ذات قدرة وكفاءة عالية وخزانات مياه استراتيجية موزعة على المناطق التي تخدمها الاتحاد بسعة إجمالية تزيد على 500 مليون جالون تلبي الطلب على المياه لمدة تتجاوز ثلاثة أيام في حالات الطوارئ».