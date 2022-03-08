10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الاقتصادي
«نيكي» يغلق عند أدنى مستوى في 16 شهراً
«نيكي» يغلق عند أدنى مستوى في 16 شهراً
8 مارس 2022 12:34

طوكيو (رويترز) 
 أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى له في 16 شهراً اليوم الثلاثاء، وسط قلق المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى إلى الإضرار بأرباح الشركات وإبطاء النمو الاقتصادي.وهبط المؤشر نيكي 1.71 بالمئة إلى 24790.95، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ السادس من نوفمبر 2020، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.90 إلى 175986.
وشهدت أسعار النفط تأرجحاً اليوم الثلاثاء، مع تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 125 دولاراً للبرميل، أي أقل بنسبة عشرة بالمئة تقريباً من أعلى مستوى في 14 عاماً، الذي تم تسجيله في الجلسة السابقة.
وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية، وقادت شركات التكرير الانخفاضات بتراجع 6.31 بالمئة، وجاءت بعدها شركات صناعة الصلب بانخفاض 6.21 بالمئة.
وتقدمت أسهم التكنولوجيا؛ إذ ارتفع سهم شركة تصنيع أجهزة تكييف الهواء دايكن إندستريز 1.76 بالمئة، وسهم شركة صناعة أجهزة الروبوت فانوك 1.14 بالمئة.

مؤشر نيكي الياباني
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©