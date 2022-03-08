«الدار» ترفع التوزيعات إلى 15 فلساً للسهم عن أرباح 2021

أبوظبي (الاتحاد)

اقترح مجلس إدارة «الدار العقارية»، في اجتماعه،اليوم، زيادة توزيعات الأرباح النقدية الموصى بها إلى 0.15 درهم (15 فلساً) للسهم الواحد عن العام 2021 لمكافأة المساهمين، تماشياً مع سياسات الحوكمة الشفافة.

وقالت الشركة في بيان: «بلغ صافي الربح 2.3 مليار درهم، فيما ارتفعت الإيرادات المتراكمة للدار للتطوير إلى مستوى قياسي بلغ 6 مليارات درهم، مما يبشر بنمو الإيرادات مستقبلاً».

وبلغت مبيعات الدار للتطوير 1.1 مليار درهم في الربع الرابع 2021، مما رفع إجمالي مبيعات العام بكامله إلى مستوى قياسي بلغ 7.2 مليار درهم، مع زيادة إقبال المشترين الأجانب والشباب والسيدات.

وأكد محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية، أن نتائج الشركة المتميزة التي حققتها في 2021، تعكس قوة قطاع العقارات في أبوظبي. وقال: «بفضل مزيجها المتنوع من الأصول العقارية، تمكنت أبوظبي من ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية المستوى للعيش والعمل والزيارة والاستثمار. ونحن على ثقة بأن استراتيجية النمو التي تتبعها الدار، والتزامها المستمر بالتميز التشغيلي، وإمكاناتها القوية في تنفيذ المشاريع ستعزز جميعها دور الشركة كمساهم رئيسي في جهود التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات».

من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «نجحت الدار مرة أخرى في تحقيق نتائج مالية ممتازة مدفوعة بالمبيعات القياسية لمشاريعنا التطويرية، ونمو محفظة الإيرادات المتكررة لوحدة الدار للاستثمار. وقد مكننا الأداء القوي على مدار عام 2021 من مواصلة تحقيق زخم قوي في عام 2022 من خلال العديد من الصفقات، بما في ذلك تنفيذ أول صفقة استثمارية لنا في رأس الخيمة، والاستثمار الاستراتيجي لشركة أبولو جلوبال مانجمنت في الدار بقيمة 5.1 مليار درهم».

وأضاف: «تتمتع الشركة بوضع قوي يتيح لها تسريع أجندة نموها التحولي، وتوسيع نطاق أعمالها، وزيادة تنويع محفظتها بالاستناد إلى مجموعة قوية من الفرص الاستثمارية. وفي ضوء الخطط التي وضعناها لخوض استثمارات كبيرة هذا العام، سنواصل بلا شك تحقيق قيمة كبيرة لمساهمينا على المديين المتوسط والطويل».

وارتفعت الإيرادات المتراكمة للدار للتطوير إلى مستوى قياسي بلغ 6.0 مليار درهم، مما يبشر بنمو الإيرادات مستقبلاً. ومركز سيولة قوية للشركة، حيث تحتفظ بـ 5.4 مليارات درهم كأرصدة نقدية غير مقيدة، بالإضافة إلى تسهيلات مصرفية غير مسحوبة بقيمة 4.7 مليارات درهم، مما يعزز فرصها للنمو المستدام على المدى الطويل.

وبلغت ربحية السهم 0.295 درهم بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي، مما يعكس النمو المستدام في القيمة التي تحققها الشركة لمساهميها.

وبلغت مبيعات الدار للتطوير 1.1 مليار درهم في الربع الرابع 2021، مما رفع إجمالي مبيعات العام بكامله إلى مستوى قياسي بلغ 7.2 مليار درهم، مع زيادة إقبال المشترين الأجانب والشباب والسيدات بنمو كبير في أعمال إدارة المشاريع مع بلوغ إجمالي القيمة التراكمية للمشاريع قيد التنفيذ 41.1 مليار درهم.

وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية لشركة الدار للاستثمار بنسبة 11٪ على أساس سنوي ليصل إلى 1.72 مليار درهم، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الأداء القوي لمحفظة أصول التجزئة، والتعافي الكبير في قطاع الضيافة والترفيه، وزيادة عدد الطلاب في مدارس الدار للتعليمحققت محفظة عقارات التجزئة أداءً قوياً مع ارتفاع معدل الإشغال إلى 93٪، وزاد المتوسط المرجح لعقود الإيجار غير المنتهية لأصول التجزئة بنسبة 38٪، مما يعكس النجاح في تأمين عقود إيجار طويلة الأمد خلال العام

وتعززت البيئة التشغيلية للشركة في ضوء الاستجابة الحكومية الفعالة للجائحة، وتحسن معنويات المستثمرين تجاه قطاع العقارات في أبوظبي، والمبادرات الاقتصادية الداعمة.

ويسرع الأداء المالي القوي للسنة المالية 2021 أجندة النمو التحولي للشركة مع جني ثمار استحواذاتها الناجحة مؤخراً على «سوديك» في مصر والحمرا مول في رأس الخيمة، واستثماراتها العديدة في شركات التكنولوجيا العقارية، بجانب استثمار «أبولو جلوبال مانجمنت» في الدار بقيمة 5.14 مليار درهم، مما سيمكنها من التحول إلى شركة عقارية رائدة إقليمياً.