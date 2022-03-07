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روسيا تحذر: برميل النفط سيصل إلى 300 دولار
أرشيفية
8 مارس 2022 00:31

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الاثنين، إن أسعار النفط قد تقفز فوق 300 دولار للبرميل إذا حظرت الولايات المتحدة وأوروبا واردات الخام من روسيا.

وأضاف نوفاك في بيان بالفيديو أذاعه التلفزيون الروسي "من الواضح تماما أن رفض النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب كارثية للسوق العالمي".

وأوضح "القفزة في الأسعار ستكون من المتعذر التنبؤ بها. سيصل (السعر) إلى 300 دولار للبرميل إن لم يكن أكثر".

 

المصدر: وكالات
روسيا
النفط
أوكرانيا
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