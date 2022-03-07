3 محطات جديدة لتحلية المياه في أبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

تباشر شركة مياه وكهرباء الإمارات، تطوير 3 مشاريع لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون في أبوظبي، لتوفر نحو 350 مليون جالون من المياه يومياً بأبوظبي، حيث يتوالى إنجاز هذه المشاريع بداية من العام الحالي، وحتى عام 2025.

وتبدأ محطة الطويلة لتحلية المياه؛ أكبر مشروع لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي على مستوى العالم، الإنتاج الأولي لتوفير 100 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً خلال النصف الأول من العام الحالي، على أن تصل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة في نهاية العام لتوفير 200 مليون جالون من المياه يومياً، لتُسهم في توفير الطلب على المياه لأكثر من 350 ألف منزل.

ويجري العمل أيضاً على تطوير مشروع محطة المرفأ 2 لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، على بعد حوالي 110 كم غرب مدينة أبوظبي، والذي سيوفر 80 مليون جالون من المياه يومياً، إضافة إلى مشروع «محطة الشويهات S4»، على بعد حوالي 250 كم غرب مدينة أبوظبي، ويوفر 80 مليون جالون من المياه يومياً، حيث من المقرر بدء التشغيل التجاري للمشروعين خلال العام 2025.

وأكد عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات لـ «الاتحاد» حرص الشركة على توسيع نطاق تطوير مشاريع لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون، بما يسهم في خفض التكلفة والحد من البصمة الكربونية لتحلية مياه البحر، ويدعم خطط الدولة لمواجهة التغير المناخي في الدولة، وفق أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.وأوضح أن كفاءة وأعداد الشركات التي تم تأهيلها لإنجاز مشروعي «محطة المرفأ 2» و«الشويهات S4» تعكس تنامي الاهتمام بتطوير مشاريع تحلية المياه باستخدام التقنيات منخفضة الكربون في أبوظبي، وتؤكد ثقة الشركات في نموذج تطوير المشاريع الرائد عالمياً الذي تتبعه الإمارات.

مشروع الشويهات S4

وخلال شهر مارس الحالي، أصدرت شركة مياه وكهرباء الإمارات، طلبات تقديم العروض للشركات والائتلافات المؤهلة لتنفيذ مشروع تطوير محطة الشويهات S4 للمنتج المستقل لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي.

وسوف يعمل مشروع الشويهات S4 على تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي، منخفضة الكربون، لإنتاج حوالي 318.2 ألف متر مكعب من مياه الشرب يومياً (70 مليون جالون)، ما يكفي لتلبية احتياجات 125 ألف منزل، ما يسهم في تعزيز أمن إمدادات المياه في منطقة الظفرة من إمارة أبوظبي، كما سوف تلعب المحطة دوراً رئيسياً في مبادرات خفض التكاليف المستمرة في القطاع باستخدام تقنية تحلية المياه بالتناضح العكسي التنافسية والفعالة.

ويتم إصدار طلب تقديم العروض للشركات والائتلافات التي اجتازت عملية التأهيل بعد الانتهاء من مرحلة إبداء الاهتمام (EOI) التي تمت في أكتوبر 2021، وأبدت 35 شركة وائتلافاً اهتمامها بالتقدم لتنفيذ هذا المشروع، بينما تأهلت 18 منها لمرحلة تقديم العروض بعد تقديم بيانات التأهيل.

وسيتم إنشاء مشروع محطة الشويهات S4 بجانب محطة الشويهات S3 الحالية داخل مجمع الشويهات للماء والكهرباء، على بعد حوالي 250 كم غرب مدينة أبوظبي.

وتهدف شركة مياه وكهرباء الإمارات إلى تحقيق الإغلاق المالي للمشروع بنهاية العام 2022، على أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في الربع الثالث من عام 2025.

وسوف يمتلك المطور أو ائتلاف المطورين الذين سيتم اختيارهم نسبة 40% كحد أقصى من أسهم الشركة، في حين ستمتلك حكومة أبوظبي بشكل غير مباشر الحصة المتبقية من المشروع.

محطة المرفاً

وخلال شهر نوفمبر الماضي، أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، عن إصدار طلب تقديم العروض للشركات وائتلاف الشركات المؤهلة لتطوير مشروع محطة المرفأ 2 لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، والذين سبق وأن تقدموا بطلبات الاهتمام بعطاء المشروع.

ويهدف المشروع لتعزيز أمن إمدادات المياه في أبوظبي من خلال تحلية مياه البحر باستخدام تقنية منخفضة الكربون، وتوفير 80 مليون جالون يومياً من الإنتاج المستدام للمياه، ما يكفي لتلبية احتياجات 140 ألف منزل من المياه.

وسيتم تطوير مشروع محطة المرفأ 2 على مقربة من محطة المرفأ للمياه والكهرباء القائمة حالياً .

9 محطات رئيسية

تضم إمارة أبوظبي 9 محطات تحلية مياه رئيسية تعزز أمنها المائي، وتشكل نسبة المياه المحلاة في أبوظبي 9% من مجموع المياه المحلاة على مستوى العالم.

وتضم قائمة محطات تحلية المياه بأبوظبي: محطة «شركة الإمارات سي إم إس للطاقة» بمنطقة الطويلة، بطاقة 231.8 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، ومحطة «الشويهات S1»، بطاقة 459 ألف متر مكعب يومياً.

كما توجد محطة الشويهات (S2) بالمنطقة الغربية، بطاقة 459 ألف متر مكعب يومياً، ومحطة «أم النار» في جزيرة ساس النخيل، بقدرة 432 ألف متر مكعب، ومحطة تحلية المياه «الطويلة A2»، بقدرة 382 ألف متر مكعب يومياً، كما يوجد مشروع محطة «الطويلة B»، بقدرة 736 ألف متر مكعب يومياً.

كما تمتلك أبوظبي 3 محطات أخرى لتحلية المياه، هي «الفجيرة F1» بطاقة 595.5 ألف متر مكعب يومياً، و«الفجيرة F2» بطاقة إنتاجية 600 ألف متر مكعب يومياً، وأخيراً «ميبكو المرفأ» بطاقة241 ألف متر مكعب يومياً. وارتفعت كمية المياه المحلاة المنتجة في الدولة خلال العام 2020 لتصل إلى ملياري متر مكعب، ووصل عدد محطات معالجة المياه العادمة في الدولة عام 2020 إلى 125 محطة.