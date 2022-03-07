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الاقتصادي
«أوبك بلس»: لا علاقة لنا بارتفاع أسعار النفط
«أوبك بلس»: لا علاقة لنا بارتفاع أسعار النفط
7 مارس 2022 21:25

لندن (رويترز) - قال مصدران في أوبك بلس اليوم الاثنين إن سياسات التحالف لا علاقة لها بارتفاع أسعار النفط، وهونا من شأن أي احتمال بزيادة إمدادات المجموعة. وصعدت أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ 2008 اليوم الاثنين وسط مخاوف بشأن الإمدادات وشح المعروض، بينما تبحث الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون حظر النفط الروسي في وقت تراجعت فيه احتمالات أي عودة سريعة للخام الإيراني للسوق. وفي اجتماعها الأحدث في الثاني من مارس، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرون من الدول المنتجة للخام الالتزام بخطة الزيادة المتواضعة المقررة سلفا في أبريل وتجاهلت الأزمة الأوكرانية خلال المحادثات. وقال أحد المصدرين «المشكلة هي أن ظروف السوق الحالية لا علاقة لها بسياسة أوبك. لا علاقة لها بنقص المعروض». وأضاف «كلنا نعلم أسباب السعر الحالي. لا علاقة لأوبك أو أوبك بلس بالأسباب التي تدفع الأسعار إلى المستويات الحالية». وتسببت العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب هجومها العسكري على أوكرانيا في عرقلة التجارة في النفط الروسي خلال الأسبوع الماضي، حيث أحجم كثير من المشترين عن شراء الخام من ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم رغم إعفاء صادرات الطاقة من العقوبات الغربية. وروسيا أكبر مصدر في العالم للخام والمنتجات البترولية معاً، إذ تصدر نحو سبعة ملايين برميل يومياً أو ما يعادل سبعة بالمئة من الإمدادات العالمية. وتتراجع أوبك بلس تدريجياً عن خفض قياسي في الإنتاج أقرته في 2020 عندما انهار الطلب بسبب الجائحة، وتزيد المجموعة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً كل شهر. ورفضت أوبك بلس مراراً دعوات من الدول المستهلكة لزيادة أكبر. وذكر المصدران أن التوازن لا يزال قائماً بشكل عام بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية. وقال مصدر آخر في أوبك بلس «العوامل الأساسية ما زالت على المسار الصحيح... أفترض أن نتيجة الاجتماع الأخير كانت واضحة لكل أطراف السوق، بأن المجموعة تضع في الاعتبار فقط توازن السوق عند اتخاذ قراراتها». وأغلب الدول الأعضاء في أوبك بلس ليس لديها طاقة إنتاج إضافية تذكر حالياً.

أوبك بلس
أسعار النفط
روسيا وأوكرانيا
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