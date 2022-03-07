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الاقتصادي
سعيد الطاير يفتتح معرض الشرق الأوسط للطاقة
سعيد الطاير يفتتح معرض الشرق الأوسط للطاقة
7 مارس 2022 20:09

دبي(الاتحاد)
 افتتح معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي اليوم معرض الشرق الأوسط للطاقة 2022 دبي بحضور أكثر من 18 ألف مشارك خلال أيام المعرض الممتدةإلى 9 مارس الجاري.
ويشهد الحدث مشاركة أكثر من 500 شركة عارضة من 131 دولة وسيسلط الضوء على خمسة قطاعات رئيسية: النقل والتوزيع والحلول الذكية والطاقات المتجددة والنظيفة ومولدات النسخ الاحتياطي والطاقة الحرجة واستهلاك الطاقة وإدارتها حيث سيوفر الحدث منصة مثالية لمعرفة المزيد حول بدائل وحلول الطاقة بما في ذلك حلول الرقمنة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية من بين العديد من الأمور أخرى. 

و قال عزان محمد مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة والمنتدى العالمي للطاقة والمرافق إن دورة هذا العام من الحدث ستوفر منصة مثالية لتأمين الاستقرار وتحديد الفرص الجديدة في قطاع الطاقة بالتزامن مع التغلب على التحديات الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19 خلال العامين الماضيين كما ستُعقد عدة جلسات نقاش رئيسية والتي سيكون لكل منها دور رئيسي في تحقيق أهداف أسواق الطاقة العالمية من أجل مستقبل مستدام.  

معرض الشرق الأوسط للطاقة
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