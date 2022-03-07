3 مليارات درهم إيرادات مجموعة "أغذية" في عام 2021

أبوظبي(الاتحاد) ارتفعت إيرادات مجموعة "أغذية" إلى 3.07 مليار درهم خلال عام 2021، بنمو 49% مقارنة بالعام 2020، وذلك بعد دمج وتوحيد أعمال الشركات الجديدة التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً. وبلغ صافي ربح المجموعة 216 مليون درهم مقابل 34 مليون درهم في العام السابق، والذي شهد تسجيل نفقات لمرة واحدة بقيمة 83 مليون درهم ناتجة عن المراجعة الاستراتيجية للميزانية العمومية للمجموعة. وجاء هذا التحسّن الكبير في مستويات الربحية نتيجة عملية دمج أعمال الشركات التي تم الاستحواذ عليها - وهي "الفوعة"، و"مخبز وحلويات الفيصل"، و"النبيل للصناعات الغذائية"، و"أطياب" - إلى جانب إطلاق مبادرات رئيسية لتحسين التكلفة والأسعار، والتي أدت إلى التخفيف من تأثير ارتفاع تكاليف المواد الخام والتكاليف الإضافية المرتبطة بعمليات الاندماج والاستحواذ. وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: "أظهرت النتائج المالية لمجموعة أغذية لعام 2021 قدرتنا على مواصلة أدائنا القوي رغم استمرار تقلبات السوق والظروف الاقتصادية المعاكسة، بينما يتعافى العالم من تداعيات جائحة كوفيد-19 ويواجه ضغوط التضخم الاقتصادي. وعلى الرغم من هذه التحديات، واصلنا تنفيذ استراتيجية للنمو الخاصة بمجموعة أغذية بشكل منضبط ومدروس. وتعدّ نتائجنا لعام 2021 دليلاً على سلامة استراتيجيتنا وتنفيذها بكفاءة. وتعكس الإنجازات التي حققناها التزامنا بعملية التحوّل الجارية في جميع قطاعاتنا الأساسية، حيث نسعى إلى بناء مجموعة أكثر كفاءة لتعزيز القيمة وتحسين الإنتاجية". وأضاف السويدي: "ونتطلعفي عام 2022 إلى تحقيق المزيد من النمو والقيمة لمساهمينا بينما نواصل العمل على تسريع وتيرة نمو أعمالنا الجديدة، وإثراء أعمالنا الحالية عبر إضافة منصات جديدة ذات قيمة متنامية". بدوره، قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "انصب تركيزنا في عام 2021 على توحيد قسم الأعمال الاستهلاكية الذي تضاعف تقريباً مقارنة مع العام السابق، نتيجة نهجنا لاستهداف فرص الاستحواذ الإستراتيجية. وتجسد أنشطتنا للاندماج والاستحواذ طوال عام 2021 التزامنا المستمر بتطوير الأعمال في فئات السلع الاستهلاكية المتنامية من خلال الاستحواذ على أربع شركات جديدة وتوحيدها عبر قسمي اللحوم المجمدة والمبردة والوجبات الخفيفة، مما ساهم في تحقيق مبيعات جيدة بقيمة 1.07 مليار درهم إماراتي. وسنواصل استكشاف فرص استثمارية إستراتيجية جديدة بينما نواصل العمل على تحقيق الفوائد المرجوّة من عمليات الاستحواذ على شركات قوية خلال العام الماضي. وحافظنا أيضاً على سجلنا الحافل بتحسين التكلفة على مدار العام، مع إضافة شركات جديدة لأعمالنا، بينما نمضي نحو تحقيق هدفنا المتمثل في تحسين الإنتاجية عبر تخفيض التكاليف التشغيلية بمقدار 200 مليون درهم بحلول عام 2025".