دبي تستقبل مليون سائح دولي خلال يناير بنمو 117%

مصطفى عبد العظيم(دبي)

سجلت التدفقات السياحية إلى دبي، خلال شهر يناير 2022 ارتفاعاً قياسياً لتصل إلى قرابة المليون زائر دولي مع بداية العام الجديد، فيما ارتفعت الطاقة الفندقية بالإمارة إلى 138 ألف و611 غرفة، مقارنة مع 127 ألفاً و814 غرفة في شهر يناير من العام 2020، وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وأظهرت بيانات الدائرة أن الإمارة استقبلت خلال شهر يناير نحو 979.7 ألف زائر دولي، مقارنة مع 452.1 ألف زائر، خلال الشهر ذاته مع العام 2021، بنمو نسبته 116.7%، وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي، مسجلة أكثر من 105 آلاف زائر، متفوقة على الهند التي جاءت في المركز الثاني بإجمالي 73 ألف زائر، ثم روسيا بإجمالي 70 ألف زائر، فيما حلت المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة بإجمالي 58 ألف زائر، تلتها سلطنة عمان في المرتبة الخامسة بنحو 48 ألف زائر.

ووفقاً للبيانات ارتفع عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى 3.04 مليون ليلة مبيت مقابل 2.65 مليون ليلة في الشهر ذاته من العام 2021 وبنسبة نمو بلغت 14.7%، فيما ارتفع معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية إلى 624 درهماً، مقارنة مع 425 درهماً في الشهر ذاته من 2021 ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 460 درهماً، مقابل 293 درهماً.