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الاقتصادي
«أدنوك» تُرسي عقداً لتعزيز استخلاص النفط من حقل «باب»
أدنوك ترسي عقوداً بقيمة 7.1 مليار درهم لتعزيز النمو في أنشطة الحفر
7 مارس 2022 17:19

أبوظبي (الاتحاد) أرست «أدنوك البرية»، عقداً بقيمة 834 مليون درهم (227 مليون دولار) لتنفيذ مشروع للتوسع في تطبيق تقنيات تعزيز استخلاص النفط وزيادة الانتاج من حقل «باب» العملاق في أبوظبي.
وسيشهد المشروع استخدام تقنية هي الأولى من نوعها من تصميم أدنوك تستخدم حقن البوليمرات وثاني أكسيد الكربون الذي يتم التقاطه من مشروع «الريادة» لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، وذلك لزيادة الاحتياطيات القابلة للاسترداد بنسبة تصل إلى 70% واستخراج كميات إضافية من خام «مربان» عالي الجودة من حقل «باب».

ويمثل المشروع خطوة مهمة لتنفيذ خطط أدنوك لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.
ويسهم العقد الذي تمت ترسيته على شركة «روبت. استون (ام أي) ذ.م.م»، في إعادة توجيه أكثر من 60% من قيمته إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة. 
ويسهم العقد في توسعة قدرات أدنوك على التقاط كميات أكبر من ثاني أكسيد الكربون وتخزينها بشكل آمن مما يدعم تحقيق أهداف أدنوك الطموحة في مجال الاستدامة.

أدنوك
حقل باب البري
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