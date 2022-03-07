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الاقتصادي
وزير المالية يلتقي نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية
وزير المالية يلتقي نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية
7 مارس 2022 17:09

دبي(الاتحاد) التقى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، و هيلا شيكروهو، نائبة الرئيس التنفيذي في مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وباكستان وأفغانستان، والتابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك في مقر وزارة المالية في دبي، لمناقشة خطة عمل مؤسسة التمويل الدولية، والاطلاع على آخر التطورات المتعلقة بأعمال المؤسسة في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام. حضر الاجتماع من جانب وزارة المالية عبدالله أحمد العبيدلي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، و موزة سعيد المطروشي رئيس قسم المنظمات الدولية، ومن جانب مؤسسة التمويل الدولية، سفيان عبد الحميد محمد العيسى المدير الإقليمي للعمليات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية. و أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين حياة الأشخاص خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم أجمع. وقال معاليه: "تحرص وزارة المالية على تعزيز مسيرة العمل والتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية لتحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل في البلدان النامية." واستعرض الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، إلى جانب الاطلاع على آخر التطورات المتعلقة باستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبرامج المؤسسة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن التباحث بشأن الدعم الذي تقدمه المؤسسة لشركات قطاع الخاص في الدولة لتنمية استثماراتهم في الخارج. تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات كانت قد انضمت إلى مؤسسة التمويل الدولية في 30 سبتمبر من عام 1977. وتهدف المؤسسة إلى تعزيز استثمارات القطاع الخاص بشكل مستديم فى الدول النامية، بغرض المساعدة على الحد من الفقر وتحسين حياة الأفراد.

وزارة المالية
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