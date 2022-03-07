841 مليون درهم أرباح فلاي دبي للعام 2021 والعائدات تقفز 86%

دبي(الاتحاد)

سجلت شركة فلاي دبي أرباحاً قيمتها 841 مليون درهم خلال العام 2021، فيما ارتفعت الإيرادات السنوية بنسبة 86% لتصل إلى 5.3 مليار درهم مقارنة بـ 2.8 مليار درهم في عام 2020.

ووفقاً للبيانات، ارتفعت أعداد المسافرين خلال العام الماضي لتصل إلى 5.6 مليون مسافر. بنسبة نمو بلغت 76% مقارنة بعام 2020 فيما بلغ أشغال المقاعد 69%.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لفلاي دبي: تأتي النتائج الاستثنائية التي حققتها فلاي دبي لعام 2021 بعد عامين مليئين بالتحديات نتيجة لوباء كوفيد-19. بفضل القرارات والتوجيهات التي تبنتها القيادة في دولة الإمارات، ومنها إجراءات السلامة الاحترازية طوال رحلة المسافر، كل ذلك أعطى الثقة للسياح للسفر إلى دبي والإمارات عموماً، مما أدى إلى زيادة أعداد المسافرين بنسبة 76% على أساس سنوي. ما زلنا نتمتع بوضع ممتاز لاستقبال الزوار عبر شبكتنا في دبي وخارجها. تمثل فلاي دبي جزءاً لا يتجزأ من صناعة السفر والسياحة في دبي«.



وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، في تعليقه على النتائج السنوية لعام 2021:»نموذج عمل فلاي دبي لا يزال قوياً وقد خدمنا بشكل جيد خلال الوباء. ومع عودة الطلب، تُرجمت هذه الأساسيات القوية إلى تحسن كبير في أدائنا المالي. تحقق هذا الإنجاز بفضل التزام موظفينا الراسخ والمرونة التي نتمتع بها في أعمالنا«.

وأضاف الغيث: »كان التحدي الذي ظل قائماً طوال عام 2021 هو التغييرات المستمرة في قيود السفر. هذا يعني أن المسافرين لم يكن لديهم الثقة لحجز السفر مبكراً، لكنهم استمروا في السفر مع فترة حجز أقصر قبل تاريخ سفرهم. خلال النصف الثاني من العام، بدأت قيود السفر في التخفيف مما أدى إلى زيادة الطلب على السفر عبر شبكتنا. أطلقنا رحلات إلى وجهات صيفية موسمية لتوفير المزيد من الخيارات للمسافرين، كما أن الزيادة في جدول رحلاتنا في النصف الثاني من العام عززت الطلب على السفر إلى دبي.