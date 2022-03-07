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الاقتصادي
جني أرباح يضغط على الأسهم الإماراتية
جني أرباح يضغط على الأسهم الإماراتية
7 مارس 2022 16:27

يوسف البستنجي (أبوظبي) هيمنت عمليات جني أرباح على التداولات في أسواق المال الإماراتية خلال جلسة تداولات اليوم، وسط تدفق سيولة بلغت قيمتها 2.46 مليار درهم، ورغم أن الأسواق أغلقت في المنطقة «الحمراء» إلا أن الانخفاض كان طفيفاً، وبلغت نسبته 0.34% للمؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و0.88% للمؤشر العام لسوق دبي المالي. وجاءت عمليات جني الأرباح بعد أن كانت مؤشرات الأسواق سجلت ارتفاعاً بلغ مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال الأسبوع الماضي. وفي سوق العاصمة أبوظبي، قاد انخفاض الأسهم القيادية المؤشر العام للإغلاق على مستوى 9649.6 نقطة بانخفاض قيمته نحو 32 نقطة، مقارنة مع مستوى الإغلاق الرسمي المسجل للسوق بنهاية الأسبوع الماضي البالغ 9682 نقطة تقريباً. وشهدت جلسة التداول تنفيذ 16619 صفقة تم من خلالها تداول 356 مليون سهم. واستقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة عند 1.8095 تريليون درهم. وتراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.44% عند مستوى الإغلاق البالغ 22.48 درهم، كما انخفض سهم العالمية القابضة بنسبة 0.22% إلى مستوى 185 درهماً للسهم، وكذلك سهم الدار العقارية الذي تراجع إلى 4.35 درهم بنسبة انخفاض 2.03%. ومع ذلك، سجلت بعض الشركات ارتفاعاً مهماً، في مقدمتها شركة فيرتغلوب التي ارتفع سعر السوق لسهمها بنسبة 9.71% ليغلق علي مستوى 4.97 درهم، كما ارتفع سهم ألفا ظبي بنسبة 0.44% ليغلق على سعر 27.34 درهم. وفي سوق دبي المالي بلغت قيمة التداول 337 مليون درهم، وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 3418.75 نقطة، وشهدت الجلسة في سوق دبي إبرام 4888 صفقة تم من خلالها تداول 134 مليون سهم. وقادت عمليات جني أرباح على الأسهم ذات الوزن الترجيحي الكبير في المؤشر العام السوق للإغلاق في المنطقة «الحمراء»، حيث تراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.56% عند سعر الإغلاق البالغ 5.24 درهم، ثم سهم دبي الإسلامي بنسبة إنخفاض 1.1% ليغلق على سعر 6.26 درهم، وبنك الإمارات دبي الوطني الذي انخفض 0.66% عند مستوى 14.95 درهم. وتراجع سعر السوق لسهم سوق دبي المالي بنسبة 2.90% عند مستوى الإغلاق 2.34 درهم.

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