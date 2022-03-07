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الاقتصادي
برنت يلامس 139 دولاراً بدعم احتمالات حظر النفط الروسي
برنت يلامس 139 دولاراً بدعم احتمالات حظر النفط الروسي
7 مارس 2022 16:24

لندن (رويترز) - قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 لمخاوف متعلقة بالإمدادات بسبب إعلان الولايات المتحدة أنها تدرس مع حلفائها الأوروبيين فرض حظر على استيراد النفط الروسي واحتمال تأخر عودة الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية.
في الدقائق القليلة الأولى من التداول، وصل خام برنت إلى 139.13 دولار، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 130.50 دولار. وسجل بذلك كلا الخامين القياسيين أعلى مستوياتهما منذ يوليو 2008.
وبحلول الساعة 10.17 بتوقيت جرينتش، انخفضت بعض تلك المكاسب ليرتفع خام برنت 6.60 دولار أو 5.6 % إلى 124.71 دولار للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط 6.67 دولار أو 5.8 % إلى 122.35 دولار.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الأحد إن الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين يدرسون حظر واردات النفط الروسي، في حين نسق البيت الأبيض مع لجان الكونجرس الرئيسية للمضي قدما في هذا الحظر.
وقال مسؤول أمني إيراني كبير اليوم الاثنين إن آفاق المحادثات النووية «لا تزال غير واضحة». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إنه يمكن التوصل إلى اتفاق بسرعة إذا قبلت واشنطن النقاط التي طرحتها طهران.
وقال محللون إن إيران ستحتاج إلى عدة أشهر لاستعادة تدفقاتها النفطية حتى إذا توصلت إلى اتفاق نووي. 

خام برنت
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أسعار النفط
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