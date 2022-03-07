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الاقتصادي
أوكرانيا تفرض قيوداً على تصدير حاصلات زراعية
حقل للقمح في أوكرانيا
7 مارس 2022 16:12

كييف (أ ف ب) - فرضت الحكومة الأوكرانية قيوداً على تصدير بعض المنتجات الزراعية في عام 2022 في ظل الهجوم العسكري الروسي، حسبما أفادت وكالة «انترفاكس-أوكرانيا» للأنباء. وبحسب مرسوم نُشر مساء الأحد، أصبح من الضروري الآن الحصول على ترخيص من السلطات لتصدير القمح ولحوم الدواجن والبيض وزيت دوار الشمس. وفُرضت أيضاً قيود على تصدير الماشية ولحومها والملح والسكر والشوفان والحنطة السوداء والجاودار والدخن. ويُعرقل الهجوم العسكري الروسي المستمر عمليات التصدير ويهدد أسعار المنتجات الزراعية، علماً أن روسيا وأوكرانيا دولتان رئيسيتان في توريد المواد الخام الزراعية. وسجّل القمح والذرة أسعاراً القياسية في السوق الأوروبية في الازدياد الكبير للطلب جرّاء القتال في أوكرانيا.

دوار الشمس
القمح
روسيا وأوكرانيا
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