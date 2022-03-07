تراجع البورصات العالمية وقفزة في أسعار النفط والمعادن
رجل يمر أمام بورصة شنغهاي
7 مارس 2022 15:41
باريس (أ ف ب) - تسبب حظر غربي محتمل على النفط الروسي في ارتفاع كبير في أسعار الخام مجدداً اليوم الاثنين، وتراجع في البورصات العالمية التي تتخوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ووصل سعر برميل خام برنت بحر الشمال إلى 140 دولاراً أمس الأحد، ودنا من مستواه القياسي البالغ 147.50 والمسجل في يوليو 2008.
وبعد انخفاضها من 4% إلى 6% الجمعة، فتحت البورصات الأوروبية على انخفاض كبير مرة أخرى.
وعند قرابة الساعة 08.50 توقيت جرينتش، انخفضت بورصة فرانكفورت بنسبة 4.48%، وباريس 4.25%، وميلانو 5.28%، في حين تراجعت بورصة لندن التي كانت الأكثر مرونة منذ بداية هذه الأزمة 2.42%.
أغلقت بورصة طوكيو على تراجع بنسبة 2.94% إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2020، وبورصة شنغهاي عند -2.17%. كانت الخسائر في هونج كونج الأسوأ -3.87%.
على العكس، يتم التوجه إلى الملاذات الآمنة، حيث تجاوز سعر أوقية الذهب لفترة وجيزة 2000 دولار، في سابقة منذ أغسطس 2020، وارتفع الدولار بنسبة 0.66% أمام اليورو.
وأمام تفاقم الوضع في أوكرانيا، قال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن الأحد إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يناقشان «بشكل كثيف» إمكان حظر الواردات من النفط الروسي.
إلا أن الأوروبيين يعتمدون موقفاً حذراً أكثر، إذ أن دولاً عدة في أوروبا مثل ألمانيا تعتمد بشكل وثيق على النفط والغاز والروسيين. ومع أن النفط الروسي لا يخضع راهناً لعقوبات مباشرة نظرياً، إلا أنه لا يجد من يشتريه تقريباً، ما يؤثر كثيراً على العرض العالمي.
وجاء في مذكرة صادرة عن بنك أستراليا الوطني اليوم الاثنين «إذا لم تتوقف الحرب، لا يظهر أي شيء في الأفق من شأنه إبطاء» ارتفاع أسعار النفط.
وقال إيبيك أوزكاردسكايا المحلل لدى سويس كوت بنك Swissquote Bank: «من المرجح أن يؤدي الارتفاع المطول في أسعار النفط والمواد الأولية إلى قيام الاقتصادات الأوروبية بترشيد الاستهلاك، وسيؤثر على التعافي الاقتصادي وأرباح الشركات في عام 2022».
عند قرابة الساعة 08.45 توقيت جرينتش ارتفع سعر برميل غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.45% ليصل إلى 124.29 دولار وبرميل برنت بحر الشمال 7.86% مسجلاً 127.41 دولار. كما ارتفعت أسعار الغاز بشكل كبير، وقفز سعره الأوروبي 60% إلى أكثر من 300 يورو لكل ميجاواط/ساعة.
الألومنيوم والنحاس في أدنى مستوى
وحذر صندوق النقد الدولي يوم السبت من أن تصاعد النزاع في أوكرانيا، ستكون له تداعيات اقتصادية «مدمرة» على المستوى العالمي. وإلى جانب النزاع بحد ذاته، سيكون للعقوبات المفروضة على روسيا «تأثير كبير جداً على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية مع تداعيات جانبية على دول أخرى» وفق الصندوق.
ويرى مايكل هيوسن المحلل لدى CMC Markets «في حين أصبحت آفاق النمو الاقتصادي قاتمة، فإن التضخم أسوأ لأن أسعار الطاقة والمواد الأولية الزراعية ارتفعت بشكل كبير منذ مطلع العام، وهذا المزيج السلبي يطرح مشكلة كبيرة للبنوك المركزية».
كما استمرت أسعار المعادن في الارتفاع إذ تجاوز الألمنيوم عتبة 4000 دولار للطن للمرة الأولى ووصل النحاس إلى مستوى تاريخي جديد بلغ 10845 دولاراً للطن.
في هذا السياق، سيدقق المستثمرون الخميس في مؤشر أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة في فبراير، وسيخصصون اهتماماً كبيراً لاستنتاجات اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في اليوم نفسه.
تحسن أسعار الذهب والدولار
وبعد تجاوز سعر أونصة الذهب عتبة ألفي دولار للمرة الأولى منذ أغسطس 2020، عاد سعر الأوقية إلى 1997 دولاراً (+1.36%) قرابة الساعة 08.45 توقيت جرينتش.أما في سوق الصرف فتراجع اليورو بشكل كبير أمام الدولار مسجلاً 1.0867 (-0.56%).
تراجع أسهم الشركات
عند قرابة الساعة 08.35 توقيت جرينتش، في بورصة باريس تراجعت أسهم ألستوم التي تمتلك 20% من Transmashholding القابضة للسكك الحديدية الروسية بنسبة 12.45%.
كما تأثرت إلى حد كبير شركات صناعة السيارات رينو (-7.83%) وستيلانتس (-10.05%) ولديهما مصانع في روسيا.في فرانكفورت تراجعت أسهم شركة Uniper التي شاركت في بناء خط أنابيب الغاز نورد سيتريم 2 بـ10.9%. تراجعت أسهم البنوك حيث انخفض سهم سوسيتيه جنرال 10.19%، وكوميرزبنك 11.93% ودويتشه بنك 10.32% ويونيكريدت 11.67%.