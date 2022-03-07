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الاقتصادي
إعلان نتائج المراجعة الأولى لمؤشر "فوتسي إيه دي إكس "
إعلان نتائج المراجعة الأولى لمؤشر "فوتسي إيه دي إكس "
7 مارس 2022 15:32

إعلان نتائج المراجعة الأولى لمؤشر "فوتسي إيه دي إكس "
 
أبوظبي(الاتحاد) أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية نتائج أول مراجعة لسلسلة "مؤشر "فوتسي إيه دي إكس "، ويأتي ذلك بعدما أبرم السوق مؤخراً شراكة استراتيجية مع "فوتسي راسل" بهدف تقديم كافة مؤشرات سوق أبوظبي المالي تحت علامة تجارية مشتركة تحمل اسميهما، بجانب تطوير مؤشرات جديدة دعماً للجهود المبذولة ضمن مبادرة التنويع المنضوية تحت مظلّة استراتيجية "ADX ONE ". وبموجب هذه الشراكة، انتقلت كافة مؤشرات سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى سلسلة "مؤشر فوتسي إيه دي إكس العام" يوم 10 يناير 2022، إضافة إلى المؤشرات القطاعية من فوتسي وسوق أبوظبي للأوراق المالية. ويتعاون سوق أبوظبي للأوراق المالية عن كثب مع "فوتسي راسل" لتطوير مؤشرات جديدة تعزز فئات منتجات المؤشرات، بما في ذلك سوق المشتقات الذي تم إطلاقه مؤخراً، بالإضافة إلى توسيع نطاق محفظة منتجات المؤشرات المتداولة وجعل مقاييس أداء الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية متماشيةً مع المعايير العالمية. وبناءً على نتائج أول مراجعة وتقييم لسلسلة "مؤشر فوتسي إيه دي إكس "، ستدخل التغييرات التالية حيز التنفيذ اعتباراً من 21 مارس 2022: إضافة أسهم للمؤشر: ستتم إضافة سهم شركة موانئ أبوظبي إلى "مؤشر فوتسي إيه دي إكس العام" ومؤشر قطاع الصناعات من فوتسي وسوق أبوظبي للأوراق المالية". يُعد سوق أبوظبي للأوراق المالية هو أول سوق مالي في المنطقة يتيح لشركة المؤشرات العالمية فوتسي راسل إدارة مؤشراته القياسية. واستناداً إلى نظام المعيار المرجعي لتصنيف القطاعات (ICB )، تم اعتماد "مؤشر فوتسي ايه دي إكس العام" ليحل محل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بينما حلت المؤشرات القطاعية الحالية محل مؤشرات قطاعية جديدة.

سوق أبوظبي للأوراق المالية
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