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الاقتصادي
ارتفاع قياسي لأسعار الغاز وسط مخاوف من نقص الإمدادات
منشأة للغاز في روسيا
7 مارس 2022 15:23

لندن (أ ف ب) - بلغ سعر الغاز الطبيعي مستوى قياسياً في أوروبا والمملكة المتحدة على وقع المخاوف المرتبطة بالإمدادات، في حين تناقش الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إمكان فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي جراء غزو أوكرانيا. وارتفع السعر المرجعي للغاز «تي تي أف» الهولندي بأكثر من 60 في المئة إلى مستوى قياسي بلغ 345 يورو للميجاواط ساعة، فيما بلغ سعر الغاز البريطاني 800 بنس للوحدة الحرارية. واقترب سعر خام «برنت بحر الشمال» من 130 دولاراً للبرميل، وبات في طريقه لتسجيل أعلى سعر له منذ 14 عاماً. وأفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن واشنطن وحلفاءها يبحثون في حظر واردات النفط الروسية رداً على غزو أوكرانيا. وقال المحلل لدى «كوميرزبنك» كارستن فريتش: إن «تفكير الغرب في حظر واردات النفط الروسية رداً على الحرب في أوكرانيا تسبب بانفجار الأسعار». وأضاف: «ثمة تكهّنات بأن أوروبا قد تقرر بشكل مستقل وقف استيراد الغاز الروسي. حتى الآن، يتدفق الغاز بشكل طبيعي». وتعد روسيا مصدراً أساسياً للغاز الطبيعي، ومن بين أكبر منتجي الخام في العالم.

النفط الروسي
روسيا وأوكرانيا
أسعار الغاز
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