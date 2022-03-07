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"الاتحاد للطيران" تطير إلى "نيس" الفرنسية خلال الصيف
"الاتحاد للطيران" تطير إلى "نيس" الفرنسية خلال الصيف
7 مارس 2022 15:20

أبوظبي(الاتحاد)
 اعلنت  الاتحاد للطيران عن إطلاق وجهة أوروبية جديدة هذا الصيف إلى مدينة نيس الفرنسية في 15 يونيو 2022. وستعمل هذه الخدمة بين أبوظبي ومطار نيس كوت دازور مرتين أسبوعياً يومي الأربعاء والأحد . وسيتم تشغيل الرحلة على متن طائرة بوينغ 787 المتطورة، والتي تعد واحدة من أكثر الطائرات كفاءة في استهلاك الوقود في العالم .

وتقع مدينة نيس على الساحل الجنوبي الشرقي لفرنسا، وتشتهر بواجهتها البحرية خلابة تعرف باسم "بروميناد ديزرونغليه"وات على طول سبعة كيلومترات. الجدير بالذكر، أنه تم إدراج مدينة نيس كموقع للتراث العالمي لليونسكو في عام 2021 .

وقال مارتن درو، نائب الرئيس الأول للمبيعات والشحن:" باعتبارها واحدة من أكثر المدن الساحلية شهرة على الريفييرا الفرنسية ، يسعدنا إضاةا نيس إلى شبكتنا الصيفية في عام 2022".

الاتحاد للطيران
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