10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الاقتصادي
المؤشر نيكي الياباني يسجل أكبر انخفاض في 5 أسابيع
شاشة تعرض الأسهم اليابانية
7 مارس 2022 15:20

طوكيو (رويترز) - سجل المؤشر نيكي الياباني أكبر انخفاض له فيما يزيد على خمسة أسابيع اليوم الاثنين، إذ لم تظهر أي علامات على قرب انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية الأخرى، وزيادة المخاوف من حدوث صدمة تضخمية مصحوبة بركود اقتصادي عالمي. وفقد المؤشر نيكي 2.94 بالمئة ليغلق عند 25221.41 نقطة، وهو أكبر انخفاض له منذ 27 يناير. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020 عند 25006.26 بالقرب من مستوى 25000 نقطة الذي يمثل حاجزاً نفسياً. وخالف قطاع الطاقة الفرعي الاتجاه العام إذ ارتفع 4.81 بالمئة، بعد أن أدت المخاوف من توقف إمدادات النفط الروسية قريباً إلى ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل حاد. كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.76 بالمئة. وقال أحد المتعاملين في شركة أوراق مالية محلية: «الذعر المنتشر فيما يبدو يقود التحركات في السوق». وأضاف: «حتى نرى رد فعل سوق الأسهم الأميركية، لن نعرف ما إذا كان ذلك (هذا الذعر) مؤقتاً أم سيستمر». وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمضي قدماً في هجومه على أوكرانيا، الذي تصفه روسيا بأنه «عملية خاصة»، ما لم تستسلم كييف، على الرغم من العقوبات الغربية القاسية والإدانات الدولية واسعة النطاق. وتراجعت أسهم شركات صناعة الرقائق اليابانية العملاقة، إذ هبط سهم طوكيو إلكترون 4.87 بالمئة ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي، في حين انخفض سهم أدفانتست 5.58 بالمئة ورينيساس 6.18 بالمئة. كما نزل سهم باناسونيك 5.17 بالمئة وسهم سويفت بنك جروب 5.16 بالمئة. وانخفض سهم هوندا 3.2 بالمئة بعد إعلانها مشروعاً مشتركاً مع سوني لتصنيع سيارات كهربائية، في حين انخفض سهم سوني 2.42 بالمئة.

المؤشر توبكس الياباني
مؤشر نيكي الياباني
الأسهم اليابانية
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©