تعادل اليورو والفرنك السويسري وسط مخاوف من الركود التضخمي

لندن (رويترز) - انخفضت العملة الأوروبية الموحدة لفترة وجيزة دون مستوى التعادل مع الفرنك السويسري للمرة الأولى منذ سبع سنوات اليوم الاثنين، واستقرت عند أدنى مستوى منذ 22 شهراً مقابل الدولار الأميركي، إذ غذى ارتفاع أسعار النفط الخام المخاوف من أن يجتاح الركود التضخمي أوروبا. وقد أدت الحرب في أوكرانيا والعقوبات الدولية القاسية المفروضة على موسكو إلى هبوط حاد للأصول الروسية، بينما ارتفعت أسعار صادرات روسيا مثل المعادن النفيسة والنفط والغاز، في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي بالفعل من ضغوط تضخمية. وأوروبا هي أكثر المناطق عرضة للتأثر بذلك لأنها تستورد ما يصل إلى 40 في المئة مما تستهلكه من الغاز الطبيعي من روسيا، كما أن العملة الموحدة أصبحت مرتبطة عكسياً على نحو متزايد بأسعار النفط، فكلما زادت أسعار النفط انخفض اليورو بسبب قلق المستثمرين من التضخم وأثره على الاقتصاد. وفي أوائل التعاملات في لندن اليوم الاثنين هبط اليورو الأوروبي بما يصل إلى 0.5 في المئة إلى 1.0874 دولار مقترباً بشدة من مستوى 1.0822 دولار الذي سجله في التعاملات الآسيوية، وكان أدنى مستوياته منذ مايو 2020. وبلغ انخفاض اليورو نحو أربعة في المئة منذ بدأت روسيا ما تصفها بأنها «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا، ولم تعد بعيدة عن اختبار أدنى مستوى بلغته في 2020 وهو 1.0636 دولار. وارتفعت أسعار النفط من جديد اليوم الاثنين، إذ دفعت المخاوف من فرض حظر أوروبي وأميركي على النفط الروسي، وتأخر استكمال المحادثات النووية الإيرانية إلى ارتفاعها لأعلى مستوى منذ 2008. وهبط اليورو أيضاً إلى أدنى مستوى مقابل العملة اليابانية مسجلاً 124.39 ين ولمس أدنى مستوى منذ منتصف 2016 أمام الجنيه الإسترليني عند 82.01 بنس. وأمام العملة الأسترالية فقد اليورو أكثر من عشرة في المئة خلال شهر تقريباً.