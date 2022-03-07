الأسهم الأوروبية تنخفض لأقل مستوى خلال عام

لندن (رويترز) - وصلت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى في عام اليوم الاثنين مع بحث دول غربية لإمكانية فرض حظر على النفط الروسي مما زاد احتمالات المخاطر التضخمية الأوسع نطاقاً ومخاطر إبطاء النمو الاقتصادي فيما بدا أن المؤشر القيادي في السوق الألمانية قد يؤكد السقوط في تيار نزولي. ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.4 بالمئة بحلول الساعة 08.12 بتوقيت جرينتش. وهوى مؤشر داكس الألماني 3.7 بالمئة وبذلك يكون هبوط المؤشر قد تخطى 20 بالمئة منذ إغلاق قياسي مرتفع شهده في الخامس من يناير وهو ما أدخله في دائرة السوق التي يهيمن عليها الإقبال على البيع. وعوضت مكاسب في كبرى شركات التعدين والطاقة في بورصة لندن قليلاً باقي الخسائر على مؤشر فايننشال تايمز 100 الذي تراجع 1.1 بالمئة فقط بينما تراجع كاك 40 الفرنسي 3.4 بالمئة والمؤشر الإيطالي 2.9 بالمئة. ووصلت أسعار خام برنت لمستويات ارتفاع حادة قرب 130 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 2008 بعد أن قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده وحلفاءها الأوروبيين ينظرون في أمر حظر واردات النفط الروسية. وقفزت أسهم النفط والغاز الأوروبية 3.4 بالمئة وشركات التعدين 3.7 بالمئة مما جعل القطاعين هما الوحيدان المرتفعان. وقادت أسهم شركات التجزئة وشركات صناعة السيارات والمصارف الانخفاضات وتراوحت خسائرها بين 4.7 وخمسة بالمئة.