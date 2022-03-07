10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الاقتصادي
الأسهم الأوروبية تنخفض لأقل مستوى خلال عام
متعاملون في بورصة فرانكفورت
7 مارس 2022 14:17

لندن (رويترز) - وصلت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى في عام اليوم الاثنين مع بحث دول غربية لإمكانية فرض حظر على النفط الروسي مما زاد احتمالات المخاطر التضخمية الأوسع نطاقاً ومخاطر إبطاء النمو الاقتصادي فيما بدا أن المؤشر القيادي في السوق الألمانية قد يؤكد السقوط في تيار نزولي. ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.4 بالمئة بحلول الساعة 08.12 بتوقيت جرينتش. وهوى مؤشر داكس الألماني 3.7 بالمئة وبذلك يكون هبوط المؤشر قد تخطى 20 بالمئة منذ إغلاق قياسي مرتفع شهده في الخامس من يناير وهو ما أدخله في دائرة السوق التي يهيمن عليها الإقبال على البيع. وعوضت مكاسب في كبرى شركات التعدين والطاقة في بورصة لندن قليلاً باقي الخسائر على مؤشر فايننشال تايمز 100 الذي تراجع 1.1 بالمئة فقط بينما تراجع كاك 40 الفرنسي 3.4 بالمئة والمؤشر الإيطالي 2.9 بالمئة. ووصلت أسعار خام برنت لمستويات ارتفاع حادة قرب 130 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 2008 بعد أن قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده وحلفاءها الأوروبيين ينظرون في أمر حظر واردات النفط الروسية. وقفزت أسهم النفط والغاز الأوروبية 3.4 بالمئة وشركات التعدين 3.7 بالمئة مما جعل القطاعين هما الوحيدان المرتفعان. وقادت أسهم شركات التجزئة وشركات صناعة السيارات والمصارف الانخفاضات وتراوحت خسائرها بين 4.7 وخمسة بالمئة.

الأسهم الأوروبية
مؤشر ستوكس
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©