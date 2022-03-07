صعود الأسهم السعودية و«أرامكو» تسجل ارتفاعاً قياسياً

الرياض (رويترز) - دفع ارتفاع أسعار النفط الخام أسهم شركة أرامكو السعودية إلى ذروة قياسية اليوم الاثنين، مما عزز مؤشر الأسهم السعودية، في حين تباين الأداء في أسواق الأسهم الخليجية الرئيسة الأخرى مع استمرار تأثرها بالصراع الأوكراني الروسي.

وواصل اليورو خسائره وصار معادلاً للفرنك السويسري الذي يعد ملاذاً آمناً، في حين واصلت أسعار السلع الأولية بكل أنواعها الارتفاع، وتراجعت الأسهم بعد تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمضي قدماً في حملته على أوكرانيا ما لم تستسلم.

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ عام 2008، إذ اقترب سعر خام برنت من 130 دولاراً للبرميل مع زيادة المخاوف من شح المعروض بسبب دراسة الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين فرض حظر على استيراد النفط الروسي والتأخر المحتمل لعودة الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية.

وصعد المؤشر السعودي 0.5 بالمئة مع صعود سهم أرامكو للجلسة الخامسة على التوالي، بما يصل إلى 3.1 بالمئة ليرتفع إلى 46 ريالاً (12.26 دولار).

ورفعت أرامكو أسعار البيع الرسمية لشهر أبريل للخام الذي تبيعه لآسيا بأكثر من دولارين للبرميل، مع وصول بعض الدرجات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وانخفض مؤشر دبي 0.9 بالمئة، في تراجع للجلسة الثانية على التوالي، متأثراً بنزول سهمي الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) وبنك دبي الإسلامي.

كما هبط مؤشر سوق أبوظبي بما يزيد على واحد بالمئة.

واستقر المؤشر القطري إذ عوضت مكاسب الأسهم المالية خسائر أسهم شركات المواد الخام والطاقة.

وقفز سهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم (قامكو) 8.5 بالمئة.