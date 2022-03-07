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الاقتصادي
الذهب يتجاوز 2000 دولار والبلاديوم عند ذروة قياسية
الذهب يتجاوز 2000 دولار والبلاديوم عند ذروة قياسية
7 مارس 2022 14:12

لندن (رويترز) - وصلت أسعار الذهب إلى مستوى ألفي دولار لأول مرة منذ عام ونصف العام مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن في ظل تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية، في الوقت الذي دفعت فيه مخاوف من تعطل الإمدادات البلاديوم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق اليوم الاثنين.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 في المئة إلى 1990.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07.51 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 19 أغسطس 2020 مسجلا 2000.69 دولار في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 في المئة إلى 1993.30 دولار.
وقال جيفري هالي كبير المحللين لدى أواندا «سيشهد الذهب على الأرجح تحركات قوية حول مستوى ألفي دولار في البداية لكن بمجرد أن ينتهي ذلك وبافتراض عدم تغير الموقف الأوكراني سيتحرك سريعا صوب منطقة 2100 دولار ومنها إلى مستويات مرتفعة جديدة تماما».
وتوقع محلل «رويترز» الفني وانغ تاو أن يواصل الذهب في المعاملات الفورية الارتفاع صوب 2065 دولارا للأونصة.
وقفز البلاديوم 8.7 في المئة إلى 3263.25 دولار للأوقية وفي طريقه ليسجل أقوى ارتفاع في يوم واحد منذ مارس 2020 بعد أن وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق من الجلسة عند 3315 دولارا للأوقية.
وتنتج روسيا 40 بالمئة من الإنتاج العالمي من المعدن المستخدم في صناعة السيارات.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 25.79 دولار للأوقية بينما قفز البلاتين 2.7 في المئة إلى 1151.51 دولار. 

الفضة
البلاديوم
أسعار الذهب
البلاتين
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