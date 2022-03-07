النواب الأميركي يدرس فرض حظر على النفط الروسي

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إن المجلس يدرس قانونا لحظر استيراد النفط الروسي وأن الكونجرس يعتزم اعتماد عشرة مليارات دولار هذا الأسبوع كمساعدات لأوكرانيا ردا على الهجوم العسكري الروسي لها.

وقالت بيلوسي في رسالة إن "مجلس النواب يدرس حاليا قوانين قوية ستزيد من عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي".

وأضافت أن "مشروع القانون سيحظر استيراد النفط ومنتجات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة ويفسخ العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وروسيا البيضاء ويتخذ الخطوة الأولى لمنع روسيا من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.