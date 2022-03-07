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الاقتصادي
النفط عند أعلى مستوى منذ 2008
أسعار النفط ترتفع وتتجه نحو أعلى مستوياتها في7 سنوات
7 مارس 2022 07:21

لامس سعر برميل خام برنت بحر الشمال عتبة 140 دولاراً الأحد، مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سُجّل في أغسطس 2008 عند 147,50 دولارا.

وبعيد افتتاح التداول نحو الساعة 23,00 ت غ، ارتفع سعر خام برنت المرجعي تسليم مايو، إلى 139,13 دولارا، قبل أن يتراجع. 

وعند حوالي الساعة 00,30 بتوقيت غرينتش، كان لا يزال مرتفعا بنسبة 9,02% عند 128,77 دولارا.
أما برميل غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر إبريل، فارتفع الأحد إلى 130,50 دولارا.

وعند حوالى الساعة 00,30 بتوقيت غرينتش، كان لا يزال مرتفعا بنسبة 8,18% عند 125,15 دولارا.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "يناقشان بشكل مكثف" إمكانية حظر واردات النفط الروسي ردا على غزو أوكرانيا.

وقال في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأميركية "نتحدث مع شركائنا الأوروبيين وحلفائنا للنظر، بطريقة منسقة، في فكرة حظر استيراد النفط الروسي مع ضمان بقاء إمدادات كافية من النفط في الأسواق العالمية".

 

المصدر: آ ف ب
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