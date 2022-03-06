قصر الوطن ثقافة وتاريخ وتسامح

رشا طبيلة (أبوظبي)

قصر الوطن.. معلمٌ يحمل في اسمه معاني وكلمات تعكس قيم وثقافة وإرث ومعرفة ليُخبر العالم عن مسيرة الإنجاز والتقدم للإمارات وبتصميم معماري عربي برؤية معاصرة تنقل زواره إلى عالم من العلوم والفنون والآداب.

يعد قصر الوطن، الذي يقع ضمن مجمع قصر الرئاسة والذي تبلغ مساحته 380 ألف متر مربع، وجهة سياحية وثقافية تعد واحدة من أهم المعالم التي يزورها السياح والزوار ضمن برامجهم السياحية في الإمارة، فهو يضم كنوزاً ثقافية وتراثية وعلمية وحضارية.

يتميز قصر الوطن بطابعه وتصميمه المعماري الذي يعكس جماليات فن العمارة العربية من خلال الأنماط والزخارف والأشكال الهندسية والألوان المستوحاة من طبيعة المنطقة، في وقت بُنيت فيه واجهة القصر من الجرانيت الأبيض والحجر الجيري الذي يدوم لمئات السنين، واختير اللون الأبيض باعتباره رمزاً للنقاء والسلام، وتم استخدام 5 آلاف شكل هندسي وطبيعي ونباتي متنوع مستوحى من طبيعة المنطقة، وتتميز أبواب القصر بأنها مصنوعة من خشب القيقب الصلب الذي يمتاز بمتانته ولونه الفاتح، وتم نقش الرسوم على الأبواب يدوياً، حيث استغرق صنع كل باب 350 ساعة.

يجسد قصر الوطن، الذي استغرق بناؤه 150 مليون ساعة عمل، صرحاً ثقافياً يحتضنه مجمع قصر الرئاسة، ويمثل أحد رموز مسيرة الإنجاز والتقدم في دولة الإمارات.

وتبرز زيارة قصر الوطن الموروث الثقافي العربي العريق، وتعكس الرسالة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة ونهج الدولة القائم على قيم التعاون والمشاركة ونشر المعرفة.

يقدم قصر الوطن لزواره فرصة التعرف أكثر على تقاليد وقيم دولة الإمارات، حيث ينتقل بهم في جولة تاريخية لاستكشاف الإرث المعرفي والتقاليد العريقة التي تحافظ عليها البلاد بعناية، وسيتمكن زوار قصر الوطن من استكشاف مجموعة من التحف والمخطوطات التي تسلط الضوء على الإسهامات العربية في مختلف مجالات الحضارة الإنسانية من علوم وفنون وآداب.

حصد «قصر الوطن» جائزة «أفضل وجهة ثقافية سياحية في الشرق الأوسط 2020»، ضمن جوائز «السفر العالمية 2020»، وهي الجائزة المرموقة التي يحصل عليها هذا المعلم الثقافي في أقل من عامين منذ افتتاحه في مارس من عام 2019.

«روح التعاون»

تستضيف قاعة روح التعاون، التي تستوعب 800 شخص، جلسات المجلس الأعلى للاتحاد، إضافة إلى القمم واللقاءات الرسمية كاجتماعات الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي، وتستقي قاعة روح التعاون الفلسفة الإنسانية والاجتماعية والحضارية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد صممت القاعة لتعكس روح الانسجام والتعاون والسعي الدؤوب لتحقيق التنمية والازدهار.



الهدايا الرئاسية

يضم قصر الوطن معرضاً للهدايا الرئاسية، ليقدم للزوار فرصة التعرف على مجموعة خاصة من الهدايا الدبلوماسية المقدمة إلى دولة الإمارات، حيث تعكس الهدايا الدبلوماسية الثقافة والقيم الاقتصادية للدول التي تقدمها. ويتم اختيار الهدايا بعناية بما يراعي أهم الاعتبارات، مثل الدين الرسمي للبلد وخصوصيته الثقافية وذوق متلقي الهدية.

بيت المعرفة

يمكن للزوار الاطلاع في بيت المعرفة على مجموعة واسعة من القطع الأثرية والمخطوطات التي تستعرض تاريخ الكتب في العالم العربي والمساهمات العربية في الحضارة الإنسانية في مجالات العلوم والفنون والآداب وغيرها، ويضم بيت المعرفة مجموعة من المخطوطات القديمة التي تعود إلى عدة قرون ماضية من مختلف أنحاء العالم العربي، بما في ذلك مخطوطة برمنجهام للقرآن الكريم، ومخطوطة أطلس في علم الفلك، وشرح لامية الزقاق الخاصة بفقه القضاء وأصول المحاكمات وغيرها الكثير، وتعد معظم المخطوطات نادرة، سواء أكان ذلك من حيث الموضوع أم الشكل أم عدد النسخ المحدود.

وتعدّ مجموعة المخطوطات التي يعرضها القصر سجلاً تاريخياً قيّماً يساهم قصر الوطن في حفظها ومشاركتها، وتماشياً مع عام التسامح، يعرض قصر الوطن الكتب السماوية الثلاثة: القرآن الكريم والإنجيل ومزامير داوود جنباً إلى جنب.

وتعد مخطوطة برمنجهام للقرآن الكريم واحدة من أقدم النسخ الباقية للقرآن الكريم، حيث إنها مكتوبة بالخط الحجازي الذي يعد من أقدم الخطوط العربية، وكتبت هذه المخطوطة في الشرق الأوسط خلال السنوات الأولى من بزوغ فجر الإسلام، والنسخة الأصلية منها موجودة اليوم في جامعة برمنغهام.

أما مخطوطة الأطلس في علم الفلك، فتحتوي مخطوطة الأطلس على جداول فلكية ورسومات ملونة وخرائط تستعرض الجوانب الأربعة لكوكب الأرض، بالإضافة إلى خرائط للقارات القديمة، ويعتقد أن هذه المخطوطة تعود إلى أواخر القرن الثالث عشر الهجري.

ومن المخطوطات النادرة أيضاً شرح لامية الزقاق الخاصة بفقه القضاء وأصول المحاكمات، حيث تضم نصاً من دراسات القانون والممارسات القضائية، ومخطوطة نادرة من تأليف محمد بن محمد بن عبدالله الدليمي الورزازي الدرعي الذي توفي عام 1166 هجري.

ويعرض بيت المعرفة المساهمات العربية في مجال المعرفة الإنسانية في عصر التنوير الذي يعرف بالعصر الذهبي العربي، والذي كان بمثابة الطريق نحو عصر النهضة الأوروبية، ويعرض أيضاً أول خريطة عصرية للجزيرة العربية من عام 1561، والتي رسمها الإيطالي جياكومو جاستالدي من خلال استخدام المعلومات التي جمعها المستكشفون البرتغاليون، ويعتقد أنها أول خريطة تحمل اسم إمارة أبوظبي.

وتضم موسوعة «التاريخ الطبيعي» ما يصل إلى 20 ألف حقيقة قام بجمعها الباحث الروماني بلينيوس الأكبر (23-79م)، والذي يعد المصدر الأكثر أهمية للمعرفة الجغرافية والعلمية في العصور القديمة الكلاسيكية.

ويجسد العمل الفني الذهبي «طاقة الكلام» الذي يقع في الجناح الشرقي قبالة «بيت المعرفة»، والذي أبدعه الفنان الإماراتي مطر بن لاحج، إحدى المقولات المأثورة للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. فالمقولة هي: «الثروة الحقيقية هي ثروة الرجال وليس المال والنفط، ولا فائدة في المال إذا لم يسخر لخدمة الشعب».

الحديقة الخارجية

تتضمن الحديقة الخارجية لقصر الوطن نسختين مصغرتين من الفضة للعمل الفني «طاقة الكلام»، وتمثل كل منهما مقولة مختلفة للوالد المؤسس الشيخ زايد «طيب الله ثراه»، الأول هو «إن تعليم الناس وتثقيفهم في حد ذاته ثروة كبيرة نعتز بها، فالعلم ثروة، ونحن نبني المستقبل على أساس علمي»، في حين يجسد العمل الثاني مقولة: «إن العلم والتاريخ يسيران جنباً إلى جنب، فبالعلم يستطيع الإنسان أن يسطر تاريخه ويحفظه للأجيال، ليطلعوا عليه ويعرفوا ما قام به الأجداد والآباء».

العرض الضوئي والصوتي

ويستطيع زوار القصر في المساء أن يستمتعوا بعرض الضوء والصوت، الذي يقدم على الواجهة الخارجية للمبنى الرئيسي ليبرز بهاء وروعة القصر، حيث يستعرض العرض مسيرة التقدم في دولة الإمارات عبر رحلة مرئية من ثلاثة فصول تنتقل بالزائر من تاريخ الدولة العريق إلى حاضرها المشرق، ورؤيتها لمستقبل أكثر ازدهاراً.

الحدائق

ويتم نقل الزوار إلى المدخل الرئيسي لقصر الوطن بواسطة الحافلات والتي تتيح للزوار فرصة الاستمتاع بالمناظر الخلابة للحدائق المحيطة بمبنى القصر، تتألق هذه الحدائق بمجموعة من النباتات والأزهار الملونة التي تعكس بتصاميمها الأنماط والزخارف والأشكال الهندسية الإسلامية ذاتها التي يمتاز بها قصر الوطن.

مكتبة

تعتبر مكتبة القصر الوجهة الأساسية للطلاب والباحثين، حيث تحتوي على مجموعة واسعة من المصادر المعرفية التي تعنى بدولة الإمارات، وتشمل المراجع المختصة بالجوانب التاريخية والجغرافية ومراحل تطور الدولة في السياقات السياسية والاجتماعية والثقافية، وتضم مكتبة القصر نحو 50 ألفاً من المخطوطات والكتب، ويصل إجمالي العناوين في المكتبة إلى 483.937.

وتضم مكتبة القصر وثائق تتطرق إلى عدد من المواضيع في فن العمارة والتاريخ وعلم الأحياء وعلم الأجناس البشرية. تغطي الكتب والمنشورات الموجودة في مكتبة قصر الوطن مواضيع متعددة تشمل علم الفلك والتاريخ والثقافة والأدب وغيرها من العلوم الإنسانية، وتم إصدارها من قبل مؤسسات مختلفة.

معرض الصور الرقمية «ذا غاليري»

ينتقل معرض الصور الرقمية «ذا غاليري» بالزوار في رحلة عبر الزمن للتعرف على أبرز اللحظات التي ميزت عام التسامح، بما في ذلك صور فريدة لم تعرض من قبل للزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس إلى الدولة، وصور فريدة من الأولمبياد الخاص في أبوظبي، ويتألق المعرض بصور من الزيارة التاريخية التي قام بها كل من قداسة البابا وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى قصر الوطن، وغيرها من اللحظات البارزة التي ميزت عام التسامح.