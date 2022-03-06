موزة آل مكتوم: الإمارات حافلة بالنماذج النسائية المشرّفة

العين (وام)



زارت الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، ملازم أول طيران في شرطة دبي مقر شركة ستراتا للتصنيع، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، واطلعت على إنجازاتها، وما تقوم به من جهود في مجال دعم وتمكين المرأة في محل العمل. وتعرفت على جهود الشركة الرامية لدعم الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، والبرامج والممارسات المتطورة التي تستخدمها «ستراتا» في عمليات تصنيع هياكل الطائرات بالاستعانة بكوادر إماراتية متميزة، إذ بلغت نسبة التوطين في الشركة 65 بالمائة، فيما تبلغ حصة الإناث 88 بالمائة من إجمالي كوادرها الإماراتية. وأكدت الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم أن دولة الإمارات حافلة بالنماذج النسائية المشرفة، وأن المرأة الإماراتية تملك من الكفاءة ما يمكنها من التفوق في مختلف المجالات، بما في ذلك في القطاعات المبتكرة. وقالت: «الإنجازات النوعية الكبرى التي حققتها دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وضمن مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الصناعي، هي مصدر فخرنا واعتزازنا.. ولقد كان للمرأة الإماراتية نصيب وافر من الإسهام في تحقيق جانب مهم من إنجازات كبرى وصلت بدولتنا إلى العالمية انطلاقاً من تأكيد قيادتنا الرشيدة لأهمية دور المرأة في دفع مسيرة التطوير ومنحها فرصة المشاركة الإيجابية في علمية التنمية ضمن شتى مساراتها». وأعربت الشيخة موزة آل مكتوم، عن تقديرها للجهود التي تبذلها الشركة، الرائدة في مجال تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، ضمن مجال مهم يعزز التوجهات المستقبلية للاقتصاد الإماراتي مشيدةً باهتمام الشركة بإتاحة المجال أمام العنصر النسائي لإثبات قدرته على إحداث فارق إيجابي نوعي في بيئة العمل، والمساهمة بدور مؤثر في مجال بالغ الدقة يتطلب قدراً كبيراً من المهارة والمهنية العالية. وأضافت: «سعداء بالنموذج الراقي الذي تقدمه شركة ستراتا بشأن تمكين المرأة، وهو ما يتضح من خلال دعم التطور المهني والعملي للمرأة الإماراتية في قطاع الطيران، وإشراكها في تطوير أفضل الممارسات في هذا المجال، ولا شك في أن مثل هذا التوجه يحظى بكل الاحترام والتقدير على المستويات كافة، ونأمل أن نرى هذا النهج وقد أصبح سائداً لدى مختلف مؤسساتنا لتكون دولة الإمارات دائماً القدوة والنموذج في دعم المرأة وتحقيقها للتوازن المنشود مع الرجل في مختلف ميادين العطاء والتميز».

من جانبه، رحّب إسماعيل علي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا بزيارة الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، مؤكداً أنها تعد نموذجاً مُلهِماً للمرأة الإماراتية بما أثبتته من كفاءة نوعية لاقتحام أحد المجالات التي ظلت لوقت طويل حكراً على الرجال في العديد من دول العالم، لتثبت مجدداً أن المرأة الإماراتية تملك من القدرات والمواهب والطاقات الخلاقة، ما يعينها على الاضطلاع بأدوار إيجابية مؤثرة عديدة في خدمة الوطن والمجتمع، وضمن العديد من القطاعات الحيوية، مؤكداً حرص شركة ستراتا على تقديم نموذج يحتذى في إفساح المجال أمام العناصر النسائية لإثبات ذاتها في مجال صناعات الطيران. وتراعي «ستراتا» وضع السياسات والأطر التنظيمية التي تتناسب مع موظفات الشركة لتسهيل القيام بمهامهن الوظيفية على أكمل وجه، وصولاً إلى تحقيق الإنجازات النوعية ومساعدة الشركة على تحقيق أهدافها الاستراتيجي، كما تحرص الشركة على ترسيخ التعاون مع شركائها المحليين والعالميين، بهدف تطوير الكوادر النسائية في قطاع صناعة الطيران، والمساهمة في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم في المجال.