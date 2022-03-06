أحمد بن سعيد يتصدر قائمة فوربس لأقوى قادة السياحة و السفر في المنطقة

دبي( وام)

تصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات تصنيف قائمة فوربس الشرق الأوسط الأولى بشأن" أقـوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسـط" .

و تسلط القائمة الضوء على 50 قائدا من رواد السفر والسياحة في المنطقة ممن يقودون القطاع نحو النمو و يعملون على إتاحة الفرص للأفراد عبر إعادة التواصل مع العالم . و بلغت إيرادات المجموعة 6.7 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2021/ 2022 و حل بالمركز الثالث بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي. ويمثل أعضاء القائمة تسع دول في المنطقة تتصدرها الإمارات التي يقيم فيها 24 قائد أعمال، تتبعها السعودية بواقع 11 قائدًا ثم مصر بواقع 4 قادة، في حين يهيمن قطاع الفنادق و الضيافة على القائمة من خلال 26 قائدًا يليه قطاع الطيران بـ17 قائدًا ثم قطاع السياحة بـ7 قادة.