الطيران ... الإقلاع من مطارات الوباء

حسونة الطيب (أبوظبي)

عادةً ما تتولى الصناعات الكبرى، إدارة دفة الاقتصاد وخلق الفرص الوظيفية في المجتمع. وما عزز نمو الاقتصاد العالمي في العقد الماضي، التطورات التي شهدتها صناعات مختلفة خاصة، التقنية والعلوم والصحة والصناعات التحويلية. وفي الوقت الذي تزيد فيه وتيرة الإنفاق والثروة حول العالم، تنمو معها صناعات قائمة، وتختفي أخرى عن المشهد، وسط التطور المتصاعد للمجتمع البشري. ويقع على عاتق الصناعات الكبيرة، توفير المنتجات والخدمات الضرورية، التي تُسهم في تحسين حياة المليارات من الناس حول العالم.

صناعة الطيران، من بين أكثر القطاعات الصناعية التي تأثرت بفعل فيروس كوفيد19، حيث تعرضت على سبيل المثال، شركة بوينج لخسائر بلغت نحو 11.9 مليار دولار خلال 2020. تتضمن هذه الصناعة، عدداً من الشركات التي تنخرط في تطوير وصناعة الطائرات لأغراض تشمل، التجارية لنقل الركاب والحربية والشحن والحكومية والمراقبة ولتزويد طائرات أخرى بالوقود في الجو. كما تتضمن مبيعات الشركات الخاصة، من المعدات المستخدمة في رحلات ومهام الفضاء.

وتراجعت قيمة قطاع الطيران العالمي، لنحو 359.3 مليار دولار في 2020، من واقع 818.3 مليار دولار في 2019، نتيجة لوباء كورونا، مع توقعات ببلوغه 471.8 مليار دولار خلال العام الجاري.

تشمل صناعة الطيران، كافة جوانب السفر الجوي تقريباً والأنشطة المتعلقة به. ويعني ذلك، أنها تتضمن قطاع الطيران بأكمله وصناعة الطائرات، وشركات البحوث، والطيران الحربي، وغيره. وعادة ما يستخدم مصطلح طيران، لوصف النقل الجوي الميكانيكي الذي يتم من خلال استخدام الطائرات. ويتألف القطاع من نوعين من الطائرات، العادية والهليكوبتر، فضلاً عن النوع الجديد من الطائرات المُسيرة.

تحتوي صناعة الطيران، على نوعين من النشاط، يتعلق الأول، بنقل الركاب والشحن، بينما يتضمن الثاني، صناعة الطائرات وعمليات البحوث والسلامة والطيران الحربي، بجانب الشركات المتخصصة في إنتاج وتصميم واستخدام الطائرات المُسيرة.

تكمن أهمية صناعة الطيران، في ربط القارات والدول والثقافات المختلفة، بالإضافة إلى تسهيل السفر لقطع مسافات طويلة. كما يُسهم بنسبة كبيرة، في إثراء الاقتصاد العالمي والتجارة بين البلدان وتوفير ملايين الوظائف حول العالم.

من بين أكبر الشركات المصنعة للطائرات، بوينج وأيرباص ولوكهيد مارتن. تعتبر أيرباص الأوروبية، التي تملك مرافق صناعية في كل من ألمانيا وفرنسا وهولندا، الأكبر في العالم. كما تعتبر طائرة أيرباص A380، الأكبر في العالم. تحل بوينج الأميركية من مقرها في مدينة شيكاغو، في المرتبة الثانية. وبالإضافة لإنتاجها للطائرات الحربية، تشتهر الشركة، بصناعة سفن الفضاء. أما لوكهيد مارتن، فهي أكبر شركة في العالم، لصناعة الطائرات الحربية، التي من بينها أف16 وأف35 وغيرها.

تخطط شركات صناعة الطائرات، لخفض معدل إنتاج الطائرات الكبيرة والتركيز على الأصغر حجماً، التوجه الذي بدأ بالفعل قبيل اندلاع الجائحة. وتعمل هذه الشركات، على إقناع شركات الطيران بشراء هذا النوع من الطائرات لما تتميز به من كفاءة في استهلاك الوقود بنسبة قدرها 15%.

ومن بين أكبر شركات التوريد في صناعة الطيران، يونايتد تيكنولوجيز وجنرال إلكتريك أفييشن وسافران ورولز رويس القابضة وهوني ويل أيروسبيس وغيرها.

تتباين نشاطات الشركات المصنعة من، تصميم وبناء واختبارات وبيع وصيانة وإنتاج قطع الغيار والسفن الفضائية وغيرها. وبلغت قيمة انتاج الطائرات في 2015، نحو 180.3 مليار دولار منها، 61% لشركات الطيران و14% للأعمال التجارية والطيران العام و12% لطائرات الهيلوكوبتر الحربية ونحو 3% للهيلوكوبتر المدنية. كما تقدر قيمة عمليات الصيانة والإصلاحات والتجديد للطائرات، 135.1 مليار دولار، ليصل إجمالي حجم الإنتاج، لنحو 315.4 مليار دولار.

ما يعزز انطلاق نشاط الطلب، زيادة الثراء الذي تشهده الطبقة المتوسطة في الأسواق الناشئة. ومن المنتظر، انتعاش حركة الطيران بنسبة كبيرة في أميركا اللاتينية وأفريقيا، مع أنه من المتوقع أن تواجه هذه المناطق معاناة أكثر بسبب انتشار فيروس كوفيد19. وبينما تقدر في العادة، نسبة الطائرات المتوقفة عن الطيران 10%، ارتفعت هذه النسبة إلى 60% أثناء فترة الوباء لنحو 13.350 طائرة.

وتشير بيانات واردة من مؤسسة أسند لاستشارات الطيران، لطلب 902 طائرة جديدة، من بوينج وأيرباص خلال العام الجاري، باستثناء الطلبيات الملغاة وطلبيات العملاء غير الربحيين، وذلك بالمقارنة مع 672 طائرة في 2020.

وفي ظل هذه الأجواء الصحوة، تخطط شركات الطيران لتجديد أساطيلها، مدفوعة بانتعاش حركة السفر إبان فصل الصيف، حتى في أوروبا رغم بطء وتيرة التعافي من الوباء، بالمقارنة مع أميركا.