"الاقتصاد والسياحة بدبي" تكرّم أعضاء برنامج السفير

دبي(الاتحاد)

كرّمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أعضاء برنامج السفير، ومن بينهم مختصّين في قطاع الرعاية الصحية، وعلماء وخبراء في العديد من القطاعات، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين وقادة الأعمال ومسؤولين حكوميين ممن ساهموا في استقطاب فعاليات أعمال عالمية إلى دبي. قدّم "فعاليات دبي للأعمال " ، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي التابع للدائرة، جوائزاً لـ 20 جهة من المؤسسات الأعضاء خلال حفل التكريم السنوي الخاص بالبرنامج، والذي أقيم يوم 3 مارس في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي.



ويبرز دور الإمارة في ريادة مشهد إنعاش قطاع فعاليات الأعمال على الصعيد العالمي، حيث تساهم العروض التي يقدّمها السفراء في تعزيز الفرصة لاستضافة سلسلةٍ من المؤتمرات والمعارض والاجتماعات على مدى السنوات القادمة، لتوّفر بذلك منصات لتبادل المعرفة ودعم التطوير المهني والتواصل.



وتزامناً مع العروض الفريدة والجذّابة التي تواصل دبي تقديمها لاستقطاب الفعاليات الكُبرى الخاصة بالجمعيات والمجتمعات والهيئات العالمية، أسهم برنامج السفير العام الماضي في فوز دبي باستضافة 26 مؤتمراً دولياً من المقرر عقدها خلال السنوات المقبلة لتستقطب أكثر من 35 ألفاً من الأخصائيين والخبراء في قطاعات متنوعة ومن مختلف أنحاء العالم. وتتضمن أبرز الفعاليات التي ساهم البرنامج بالفوز بها في عام 2021: المؤتمر العام السابع والعشرون للمجلس الدولي للمتاحف (2025) ومؤتمر IEEE للاتصالات اللاسلكية والشبكات (2024) والمؤتمر العالمي لتعليم العلوم والتكنولوجيا (2023) ومؤتمر الجمعية الدولية لغسيل الكلى البريتوني (2024).

و قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "نتوجه بالتهنئة والشكر لجميع أعضاء برنامج السفير على التزامهم الراسخ وإسهاماتهم القيمة في تعزيز دور دبي البارز كوجهة أعمال عالمية وضمان فوزها باستضافة العديد من فعاليات الأعمال الرائدة خلال عام 2021 بما يشكّل عاملاً حاسماً في تعزيز مكانة دبي وسط المشهد العالمي كمركزٍ للمعرفة والابتكار وجذب الخبراء من مختلف التخصصات".



وأضاف: "بفضل إدراك الجمعيات المشاركة لمدى أهمية الاجتماعات والفعاليات الحّية أكثر من أي وقت مضى، يمنح سفراؤنا الإمارة طابعاً تنافسياً يحفّز صانعي القرار على اختيار دبي لتكون وجهتهم لعقد المؤتمرات والفعاليات الهامّة".



وبالإضافة إلى توزيع الجوائز، شهدت الفعالية تقديم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لمحةً عامة للوفود عن كيفية استمرار قطاع السياحة في دبي في قيادة مسيرة الانتعاش العالمية، كما عرض إكسبو 2020 مخططات تحويل الموقع إلى ديستريكت 2020. وتضمنت الفعالية جلسة حوار شارك فيها أعضاء برنامج السفير لمناقشة الدروس المستفادة والتخطيط للفعاليات القادمة، قام خلالها المتحدّث العالمي ورائد الأعمال كرزيستوف سيلوش بتسليط الضوء على أهمية هذه الفعاليات في الحياة العملية.