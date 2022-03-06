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الاقتصادي
"حرة الحمرية" تشارك في ملتقى رجال أعمال التاميل الهندي
"حرة الحمرية" تشارك في ملتقى رجال أعمال التاميل الهندي
6 مارس 2022 15:53

الشارقة(الاتحاد)
أكدت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، التزامها بتوفير السبل اللازمة لتعزيز الثقة التي يوليها مجتمع الاستثمار الهندي بالمنطقة الحرة التي تضم أكثر من 1400 شركة هندية بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية، وذلك من خلال التسهيلات التي توفرها والخدمات الإدارية والفنية واللوجستية التي تضمن سهولة مزاولة الأعمال في القطاعات الحيوية في إمارة الشارقة .
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها  سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، خلال "ملتقى رجال أعمال التاميل الهندي"، الذي عقدته مؤخرا جمعية رجال أعمال التاميل والشركاء المهنيين في دولة الإمارات العربية المتحدة بفندق هوليداي إن بدبي، بهدف تشجيع وتسهيل عمليات تطوير الأعمال التجارية لمجتمع المتحدثين باللغة التاميلية القاطنين في دولة الإمارات.
 وأشار   سعود سالم المزروعي، إلى متانة العلاقات الاقتصادية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية الهند والتي تترجمها تطورات المشهد الاقتصادي بين البلدين الصديقين، الذي شهد في شهر فبراير الماضي توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي مثلت خطوة مهمة للمساهمة في ارتفاع حجم التجارة بين البلدين من 60 مليار دولار أميركي إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة فضلا عن إعطاء دفعة قوية لتوسيع آفاق التعاون المشترك بين الدولتين.

حرة الحمرية
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