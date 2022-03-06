أحمد القصير مديراً تنفيذياً لـ"شروق" بالإنابة

الشارقة(الاتحاد)

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن تعيين أحمد عبيد القصير، مديراً تنفيذياً للهيئة بالإنابة .

ويشغل القصير هذا المنصب، بعد سنوات من العمل مديراً تنفيذياً للعمليات في الهيئة، حقق خلالها منجزات ملموسة في خطط الهيئة، ومشاريعها المختلفة إلى جانب تسهيل أعمال المستثمرين والشركات ورجال الأعمال، وترسيخ مكان الشارقة وجهة استثمارية وسياحية وتجارية رائدة في المنطقة.

انضم أحمد القصير في عام 2006 إلى هيئة تطوير القصباء حيث عمل في قسم إدارة تطوير الأعمال، ليتولى بعدها منصب مدير تطوير الأعمال في العام 2008، وأصبح واحداً من أعضاء الفريق المتكامل الذي عمل على تحويل القصباء إلى وجهة سياحية وترفيهية.

وبعد سجل إنجازاته ونجاحاته في القصباء، لعب القصير دوراً رئيساً في تأسيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وشغل منصب مدير قسم إدارة الملكية العقارية في العام 2010، حيث أشرف على الملكية العقارية والعمليات والمبيعات والإيجار، وفي عام 2011 تولى مهامه كمدير تنفيذي للعمليات، ليصبح مسؤولاً عن تنفيذ العمليات في كافة مشاريع (شروق) ووجهاتها.