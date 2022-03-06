وفد من مجلس الشيوخ الاقتصادي الأوروبي يزور "دافز"

دبي(الاتحاد) استقبل الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، وفداً رفيع المستوى من مجلس الشيوخ الاقتصادي الأوروبي برئاسة معالي الدكتور والتر دورنج، رئيس المجلس، وزير الاقتصاد السابق لولاية بادن فورتمبورغ ألمانيا، لبحث مجالات التعاون المستقبلية والتعرف على الفرص الاستثمارية التي توفرها المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز". وتضمن الاجتماع حضور آمنه لوتاه مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي وديتير هارث، القنصل العام لمجلس الشيوخ الاقتصادي، بالإضافة إلى نخبة من الشركات الأوروبية ذات الصناعات المبتكرة.