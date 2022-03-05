12.6 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية خلال 5 جلسات

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت قيمة السيولة النقدية المتدفقة نحو الأسواق المالية المحلية إلى 12.6 مليار درهم خلال 5 جلسات، فيما استحوذت تداولات المستثمرين الأجانب على حصة كبيرة منها. وضخ المستثمرون الأجانب 1.644 مليار درهم استثمارات جديدة (صافي شراء) في أسهم الشركات المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي، خلال جلسات الأسبوع الماضي، في حصيلة أسبوعية للاستثمارات الأجنبية بين الأعلى في تاريخ السوق، ما يؤكد تحسن التوقعات الإيجابية للصناديق والمحافظ الأجنبية، وثقتها العالية بالأداء الكلي لاقتصاد دولة الإمارات.

وتظهر البيانات الصادرة عن سوق أبوظبي أن الأسبوع الماضي شهد نشاطاً كبيراً للتداولات التي نفذها المستثمرون الأجانب والتي بلغت قيمتها الإجمالية 4.2 مليار درهم (بيع وشراء) تعادل ما يقارب 26% من إجمالي التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، حيث بلغت قيمة الأسهم الإجمالية التي اشتراها المستثمرون الأجانب على مدى الجلسات الخمس 2.92 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الأسهم التي باعها المستثمرون الأجانب 1.276 مليار درهم. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في سوق أبوظبي نحو 9.814 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 72 مليار درهم إلى 1.811 تريليون درهم، وفقاً لأسعار إغلاق نهاية الأسبوع، مقارنة مع 1.739 تريليون بنهاية الأسبوع الأسبق.

وزاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 560 نقطة محققاً ارتفاعاً خلال أسبوع بنسبة 6.13%، ليصل إلى 9682.56 نقطة. وكانت محصلة التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي ارتفاع أسعار 38 شركة مقابل تراجع 17 شركة، فيما استقرت أسعار 32 شركة، وذلك من إجمالي 87 شركة مدرجة بالسوق.

وحققت بعض الأسهم القيادية في السوق أسعارا قياسية، خلال الأسبوع الماضي، في مقدمتها سهم بنك أبوظبي الأول الذي بلغ 22.86 درهم خلال جلسة الخميس الماضي، وأغلق في نهاية الأسبوع عند مستوى 22.58 درهم؛ نتيجة عمليات جني أرباح خلال جلسة التداول الأخيرة يوم الجمعة.

كما بلغ سعر العالمية القابضة 188.20 درهم خلال تداولات مطلع الأسبوع، لكن السهم أغلق عند مستوى 185.40 درهم بنهاية الأسبوع. وارتفع سعر سهم الدار العقارية إلى 4.44 درهم بنهاية الأسبوع، إلى ذلك ارتفع سعر سهم مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 10.46 درهم خلال تداولات الأربعاء الماضي، لكنه عاد ليغلق على مستوى 9.14 درهم بنهاية تداولات يوم الجمعة. وكان سهم بنك أبوظبي التجاري أيضاً بلغ 11.02 درهم خلال جلسة الأربعاء الماضي، قبل أن يغلق بنهاية الأسبوع على مستوى 10.3 درهم.

وأما سهم اتصالات فقد بلغ 36.18 درهم يوم الخميس الماضي، ثم أغلق على مستوى 36.04 درهم بنهاية الأسبوع. إلى ذلك، أغلق سوق دبي المالي مرتفعاً 279 نقطة، بزيادة 8.8% عند مستوى 3449.4 نقطة، مقارنة مع الأسبوع الأسبق. وزادت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي بقيمة 12.5 مليار درهم لتصل إلى 430 مليار درهم، وفقا لأسعار الإغلاق يوم الجمعة، مقارنة مع 417.5 مليار درهم بنهاية الأسبوع الأسبق.

وارتفعت قيمة التداول في سوق دبي المالي خلال الأسبوع إلى 2.8 مليار درهم.

وتجاوزت أسعار الأسهم في سوق دبي المالي حواجز نفسية مهمة خلال الأسبوع، حيث صعد سعر السوق لسهم شركة إعمار العقارية إلى 5.27 درهم، وأغلق سهم دبي الإسلامي على مستوى 6.33 درهم، وسهم الإمارات دبي الوطني على مستوى 15.05 درهم، وأغلق إعمار للتطوير على مستوى 4.35 درهم.