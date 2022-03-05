الأسهم الأميركية تتراجع للأسبوع الرابع

شريف عادل (واشنطن)

لم تكد الأسهم الأميركية تخرج من أزمة الوباء التي استمرت عامين كاملين، وتبدأ في استيعاب ضغوط توجه بنك الاحتياط الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة في مواجهة معدل تضخم غير مشهود في أربعة عقود، حتى فاجأتها الأزمة الأوكرانية، لتواصل تراجعها الذي بدأ قبل نهاية العام الماضي، وليسجل مؤشر داو جونز الصناعي أسبوعه الرابع على التوالي من الخسائر.

وفي اليوم التالي لإضرام النيران في محطة نووية في أوكرانيا، هي الأكبر في أوروبا، لم تفلح بيانات وزارة العمل، التي صدرت يوم الجمعة وجاءت أفضل من التوقعات، وأظهرت إضافة 678 ألف وظيفة جديدة خلال شهر فبراير المنتهي، في إيقاف مسلسل خسائر الأسهم الأميركية المتسارع منذ انفجار المواجهات العسكرية في أوكرانيا، ليشهد الأسبوع خسارة لمؤشري داو جونز الصناعي وإس آند بي 500 تقترب من 1.3%، بينما ترتفع خسائر مؤشر ناسداك إلى 2.8% خلال نفس الأسبوع.

وفي آخر تقرير للوزارة قبل اجتماعات البنك الفيدرالي منتصف الشهر الجاري، انخفض معدل البطالة من 4% في شهر يناير إلى 3.8% في شهر فبراير، ليقترب من أقل مستوى له في أكثر من خمسة عقود، والذي لامسه قبل ظهور فيروس كوفيد-19 وانتشاره في الأراضي الأميركية، وكان 3.5%. لكن رغبة الكثير من المستثمرين في تخفيف ما بحوزتهم من أسهم تحسباً لتطورات الأزمة في أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع حرمت الأسواق من الاستفادة من قوة سوق العمل، وضغطت على أسعار الأسهم من جديد.

واعتبر جيف مورتايمر، مدير استراتيجيات الاستثمار في قطاع إدارة الثروات لدى بنك نيويورك ميلون، أن سوق الأسهم الأميركية تحاول تكوين قاع يمكن من خلاله الانطلاق إلى أسعار أعلى، إلا أنه أكد أن «القضايا الجيوسياسية المتأزمة حالياً يصعب التنبؤ بتطوراتها».

وأشار مورتايمر في مداخلة على قناة سي إن بي سي المتخصصة في أخبار أسواق الأسهم والسندات إلى أن «التاريخ حافل بالدروس التي تدعم فكرة الشراء خلال الأزمات والنزاعات»، إلا أنه استدرك مؤكداً أن كل حرب لها ظروفها الخاصة.

ومع تصاعد حدة المواجهات في بداية الأسبوع الثاني من الحرب، واصلت أسعار الطاقة يوم الجمعة ارتفاعها على كافة الجبهات، حيث ارتفع خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 7% ليسجل أكثر من 115 دولاراً للبرميل، وارتفع خام برنت القياسي بأكثر من 6% إلى ما يقرب من 118 دولاراً.

ورغم توجه الولايات المتحدة وحلفائها لسحب ما يقرب من 60 مليون برميل من مخزونها الاستراتيجي لوقف ارتفاع الأسعار، لم يستبعد البيت الأبيض فرض حظر على استيراد النفط الروسي، ضمن خطة الحصار الاقتصادي التي تطبقها الدول الغربية لإجبار الروس على وقف عملياتهم داخل الأراضي الأوكرانية.

وعلى نحو متصل، واصل المستثمرون مطاردتهم لسندات الخزانة الأميركية الأكثر أماناً في العالم، دافعين معدلات العائد على سندات العشر سنوات للانخفاض عشر نقاط أساس يوم الجمعة، وصولاً إلى 1.73%، رغم تجاوزها 2% قبل أيام قليلة من اشتعال الأزمة الأوكرانية.